Résumé de Demain nous appartient dès le 3 octobre 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 3 octobre 2022, Sophie semble être la cible d'un règlement de compte et a disparu. Résumé.

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 3 octobre sur TF1, la police tente de remonter la piste de la femme ayant acheté une arme. Benjamin n'était clairement pas visé et a pris une balle perdue, personne n'avait de raisons de lui en vouloir. Après une écoute plus attentive des bandes audio, Damien réalise que la femme visée n'est autre que... Sophie ! Et en menant l'enquête, les policiers comprennent que l'avocate n'a jamais quitté Sète, mais a disparu. Elle court probablement un grand danger.

Toujours à Sète, Sébastien se montre soudain très attentif à son image et demande à sa petite fille de le relooker. Cette semaine dans Demain nous appartient, Camille essaye d'en savoir plus : à qui veut-il plaire ? Sébastien Perrault explique vouloir simplement changer pour lui-même, mais sa petite fille n'est pas dupe et le soupçonne d'avoir rencontré quelqu'un. De son côté, Chloé surprend sa mère en train de minauder avec le procureur. Elle se met à douter : est-ce que sa mère est toujours amoureuse de Renaud ou a-t-elle un amant ? Alex lui dit qu'elle se fait des films.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés dès le 3 octobre 2022 sur TF1, Lisa prend ses marques à Sète. Elle inscrit sa petite sœur Amel, dont elle a la charge, au lycée Agnès Varda. Durant l'entretien avec Chloé, Lisa ne laisse pas sa sœur s'exprimer et la proviseure doit la reprendre plusieurs fois pour laisser à sa cadette le temps de parler. Amel est aussi discrète que Lisa est extravertie. Plus tard, Lisa se confie à Victoire autour d'un verre de vin : elle craque pour Martin.