Résumé de Plus belle la vie épisode 4632 du 4 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4632 de Plus belle la vie du 4 octobre 2022, le Mistral rend un dernier hommage à sa figure emblématique. Résumé.

Dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé le mardi 4 octobre, le Mistral est en deuil et pleure le départ de son habitant le plus emblématique. Les enfants Marci et Corcel sont dévastés et leurs proches essayent tant bien que mal de les soutenir. François confie ses regrets à Blanche qui le console. Roland est parti heureux, après avoir passé de beaux moments avec sa famille. Les Mistraliens se réunissent une dernière fois pour allumer une bougie à la mémoire de Roland Marci, patriarche au grand cœur.

Toujours à Marseille, Kevin est sur son petit nuage avec Alexandra et les deux amoureux fricotent dès qu'ils en ont l'occasion. Belesta fait un cadeau à sa belle et la température monte entre eux, d'ailleurs, la jeune femme invite le jeune homme chez elle. Ce mardi 4 octobre 2022 dans Plus belle la vie, Kevin veut faire plaisir à Alexandra mais elle refuse, préférant s'occuper de lui. N'y tenant plus, le policier glisse à son tour sa main dans l'entrejambe d'Alexandra qui semble très gênée. Kevin retire précipitamment sa main : il découvre qu'Alexandra est une jeune femme transgenre et prend la fuite.

Enfin, dans cet épisode 4632 de Plus belle la vie, Laëtitia pense enfin avoir réussi à faire du bon boulot mais Claude lui apprend que des parents se sont plaints d'elle. La professeure est bouleversée et enchaîne les gaffes en cours, incapable de se concentrer sous le coup du stress. Claude essaye de la rassurer à sa manière, pas toujours très délicate. Il lui assure néanmoins qu'elle doit lui faire confiance : il va la préparer à l'inspection et tout ira bien.