Résumé de Plus belle la vie épisode 4633 du 6 octobre 2022

Dans l'épisode 4633 de Plus belle la vie du jeudi 6 octobre 2022, les Mistraliens assistent à l'enterrement de Roland.

Dans l'épisode 4633 de Plus belle la vie du 6 octobre, les Mistraliens se préparent pour assister à l'enterrement de Roland. Alors que Thomas se remémore le mariage de son père avec Mirta, cette dernière veut se faire belle pour le voir une dernière fois. Pour sa part, François est fier que Roland lui ait donné le goût de l'effort et du travail bien fait. Il console Lola qui aurait aimé passer plus de temps avec lui : même si elle ne l'a pas beaucoup connu, son père prend beaucoup de place dans son cœur. Toute la famille est émue au moment de faire un dernier adieu à Roland et c'est avec beaucoup d'émotion que Thomas vient voir son corps avant les funérailles. Il dit à Roland combien il va lui manquer. Pendant l'enterrement, Kylian lui rend un dernier hommage en lisant le texte écrit par Thomas. L'émotion est à son comble… quand une sonnerie de téléphone retentit. Thomas se rend compte qu'il l'a fait tomber dans le cercueil ! Plus tard, les proches de Roland trinquent au bar du Mistral et décident de lui laisser un message en appelant le portable de Thomas. Kylian dit à son père qu'il l'aime et qu'il fera tout pour le rendre fier jusqu'au bout.

En parallèle, l'inspection donne des cauchemars à Laetitia qui s'est endormie sur le canapé alors qu'elle révisait. Elle est en retard pour ses cours. Paniquée, elle appelle Rochat pour le prévenir qu'elle ne viendra pas car elle a la gastro. Kévin sait qu'elle a menti et propose à sa mère de parler avec lui, mais elle préfère rester seule. Pendant ce temps, Rochat assure son cours et se laisse emporter par sa passion pour Napoléon. À tel point que Betty se demande si elle ne préférait pas madame Belesta… Dans l'épisode de PBLV diffusé le jeudi 6 octobre sur France 3, Valentin débarque à l'improviste chez Laetitia et remarque qu'elle a une petite mine. Ça ne se passe pas bien au lycée, elle ne dort plus, ne mange plus et même si elle aime enseigner, elle ne sait pas si elle va tenir le coup. Pour Valentin, Laetitia est talentueuse, douée d'une force et d'une volonté sans failles et ne mérite pas de subir tout ça.