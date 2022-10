Résumé des épisodes de Demain nous appartient dès le 10 octobre 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 10 octobre 2022, Sophie Novak avoue avoir aidé les Messi à s'évader.

Dans les épisodes de DNA à partir du 10 octobre, plus de peur que de mal pour Sophie qui se réveille à l'hôpital. Elle a eu de la chance, la balle a frôlé son cœur. Mais ce qui inquiète désormais l'avocate, c'est que Victor risque d'être arrêté pour obstruction à la justice. Quand Lisa Hassan vient l'interroger, Sophie lui demande de laisser Brunet en dehors de tout ça et avoue la raison pour laquelle on lui a tiré dessus : elle a aidé Anthony et Ophélie Messi à s'évader. Par contre, elle ignore qui est la tireuse, elle sait juste qu'elle était brune et avait un tatouage. Pour Karim, il pourrait s'agir d'Ariane Bolinsky, la codétenue d'Ophélie. Malheureusement, il semblerait que sa prochaine cible soit un policier : un courrier avec une tache de sang arrive au commissariat.

Ailleurs à Sète, dans les épisodes de DNA de la semaine du 10 octobre, Chloé pense avoir la preuve que Marianne entretient une relation avec Sébastien. Sa mère lui a en effet envoyé par erreur un message : "c'était fabuleux hier soir, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai vraiment hâte qu'on recommence". Et même si cette dernière s'amuse à faire croire à Chloé qu'elle forme un trouple avec Renaud et Sébastien, il s'agit tout simplement d'un SMS destiné à Renaud, avec qui elle a pris un abonnement à la salle de sport ! Chloé comprend qu'elle a fait fausse route. De son côté, Raphaëlle interroge son père qui finit par lui confier qu'il voit effectivement une femme célibataire du nom de Claire.

Enfin, après la blague de Charlie, qui ne lui a pas dit que la soirée chez les Moreno n'était pas déguisée, François prépare sa vengeance. Il met son fils dans la confidence, mais celui-ci se montre plutôt dubitatif. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 10 octobre sur TF1, le professeur invite sa compagne à passer une nuit de rêve au château de la Galantière. Trouvant cela louche, Charlie se renseigne et apprend qu'il n'y a aucune réservation à son nom. Que mijote donc François ?