Résumé de Plus belle la vie épisode 4636 du 11 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE.

Dans l'épisode 4636 de Plus belle la vie du 11 octobre, suite à son inspection, Laetitia est de plus en plus persuadée qu'elle n'est pas faite pour enseigner. Claire la rassure et la pousse à croire en sa vocation. Face à ses élèves, Laetitia ouvre son cœur, si sa mission s'arrête là, ils vont lui manquer et elle aura été fière d'avoir été leur prof. L'heure du verdict a sonné, l'inspectrice annonce à Laetitia que même si elle a des lacunes, ce qui est normal pour une débutante, son courage et sa ténacité sont un bel exemple pour les élèves et elle la juge apte à enseigner. En larmes, Laetitia n'en revient pas : sa nouvelle vie commence, elle a enfin trouvé sa place.

En parallèle, dans cet épisode de Plus belle la vie, Nathan vient voir Stan au parloir de la prison pour lui avouer que c'est lui qui a prévenu la police. Stan s'en doutait, mais sachant que Sabrina a choisi Nathan, il la lui confie. Pendant ce temps, alors que la police n'a aucune piste pour retrouver Pavel, celui-ci envisage de piéger Revel et de faire de lui sa taupe. Le fait que Pavel veille sur Luna, encore sous l'effet des somnifères, ne manque pas d'attiser la jalousie de Lorraine qui le pousse en vain à se débarrasser d'elle. Une fois réveillée, Luna met les choses au clair avec Pavel : il peut bien la menacer, il ne l'aura jamais.

C'est aussi l'heure des explications pour Kévin qui s'excuse auprès d'Alexandra. Il est désolé de sa réaction, mais il aurait aimé savoir plus tôt qu'elle était transgenre. Pour qu'il comprenne, Alexandra lui raconte les épreuves qu'elle a dû traverser. Alors que tout le monde la considérait comme un garçon, elle a toujours su qu'elle était une fille et s'est cachée pendant des années. Mais quand elle a commencé à prendre des hormones et a pu s'habiller comme elle en rêvait, elle s'est enfin sentie 100 % elle-même. Dans l'épisode de PBLV diffusé le 11 octobre sur France 3, bien qu'il soit impressionné par le courage d'Alexandra et qu'il n'arrête pas de penser à elle, il préfère qu'ils soient amis, car physiquement, ce n'est pas possible pour lui.