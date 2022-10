Résumé de Plus belle la vie épisode 4637 du 12 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4637 de Plus belle la vie du mercredi 12 octobre 2022, Frémont prend ses aises au Mistral et impose ses règles. Résumé.

Dans l'épisode 4637 de Plus belle la vie du 12 octobre, Frémont prend ses aises et décide de changer les choses au Mistral : il impose à Kylian un costume trois pièces, le critique sur ses cheveux et n'est pas capable de se rappeler son prénom. L'adolescent et sa jumelle ruminent devant l'attitude méprisante du vieil homme. Non seulement Charles est mégalomane et ne perd pas une occasion de rappeler qu'il a été chef de rang dans un établissement de luxe, mais il fait fuir la clientèle. Il fume à l'intérieur et pique dans la caisse. Thomas demande à Kylian de rester calme le temps de comprendre pourquoi Roland a pris cette décision.

En parallèle, Luna est toujours retenue prisonnière par Pavel et attire la jalousie de sa compagne qui veut se débarrasser d'elle. Pavel dit qu'il éliminera Luna quand il l'aura décidé, mais le moment venu, il n'arrive pas à sauter le pas et lui laisse la vie sauve. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Nathan surprend une conversation téléphonique entre Stan et Sabrina où le gangster lui demande d'être heureuse. Nathan ne révèle pas à Sabrina qu'il a tout entendu, mais celle-ci lui dit tout de suite qu'elle vient de parler à son ex et qu'ils se sont dit au revoir. Nathan enlace sa compagne qui lui propose alors de passer un peu de temps à deux, loin de la ville.

Enfin, dans l'épisode 4637 de Plus belle la vie diffusé le 12 octobre sur France 3, Kevin a bien du mal à oublier Alexandra. Tandis qu'elle s'est absentée, il sauve la vie de son Tamagochi. Les deux collègues rient et discutent de nouveau. Alexandra se confie sur son enfance et Kevin se souvient d'elle, et réciproquement. À la fin de la journée, ils se disent au revoir sans se rendre compte que Laëtitia est derrière eux. Curieuse, elle questionne son fils sur cette fille dont il semble très amoureux. Kevin s'assombrit et explique à sa mère que rien n'arrivera jamais entre eux.