Résumé de Demain nous appartient épisode 1294 du 13 octobre 2022

Dans l'épisode 1294 de Demain nous appartient du jeudi 13 octobre 2022, Amanda est prête à tirer sur Martin.

Dans l'épisode 1294 de DNA du jeudi 13 octobre, la police a réuni plusieurs éléments confirmant qu'Amanda est bien la tireuse. Elle n'a pas fait le deuil d'Ulysse et s'est focalisée sur ceux qu'elle considère responsables de sa mort : les policiers. Pour tenter de la localiser, Karim demande à Victoire d'appeler son amie. Ça fonctionne, son portable a borné, mais une fois sur place, les enquêteurs retrouvent le téléphone dans une poubelle. Amanda sait qu'ils l'ont localisée et maintenant qu'elle n'a plus rien à perdre, elle va passer à l'action. Elle suit Martin en moto jusque chez lui et sort une arme avant de se diriger d'un pas décidé vers la maison du commandant Constant…

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de DNA du 13 octobre, Amel encourage Adam à participer à un concours de photographie dont le thème est "littoral et lumière". Ayant entendu la conversation, Camille incite Emma à lui proposer d'être son modèle vivant. Cette dernière se lance et lui parle du mas où elle travaille comme le spot idéal, et bien sûr, elle se porte volontaire pour poser. Le moment venu, malgré les encouragements de Camille, Emma stresse, elle a peur qu'Adam ne s'intéresse pas à elle… d'ailleurs, celui-ci débarque avec Amel ! Emma est mal à l'aise, la séance photo commence mal. Mais après une petite pause, la jeune femme se reprend, elle est prête à briller devant l'objectif.

Pendant ce temps, Soraya reçoit un mystérieux paquet contenant un pot de confiture de lait et un mot d'excuse. Elle comprend que cela vient de Stéphane, l'homme qu'elle a éconduit après un rendez-vous. Gabriel la pousse à lui laisser une deuxième chance et, vu que Soraya a effacé son contact, il le retrouve sur Internet. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 13 octobre sur TF1, Soraya finit par appeler Stéphane. Juste avant le rendez-vous, Noor le teste en le draguant. Il rejette ses avances, ce qui est bon signe pour sa sœur. Plus tard, Noor et Gabriel se retrouvent seuls chez lui, mais alors que Noor s'apprête à partir, il lui propose de rester. Elle refuse, cependant, son regard dit autre chose… va-t-elle se raviser ?