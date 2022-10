Résumé de Plus belle la vie épisode 4639 du 14 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4639 de Plus belle la vie du vendredi 14 octobre 2022, Lorraine tue Pavel et la vérité sur l'héritage de Roland éclate. Résumé.

Dans l'épisode 4639 de Plus belle la vie du 14 octobre, Claire, qui avait suivi Léo, le sauve in extremis en assommant son agresseur. Pendant ce temps, Agathe et Luna s'apprêtent à sortir de la maison, mais avant, Luna prend soin de supprimer la vidéo avec laquelle Pavel fait chanter Bastien. De son côté, Revel se réveille nu sur un banc public. Il n'a aucun souvenir de ce qui a bien pu se passer et pense qu'il a été drogué. Il essaye de se remémorer la dernière chose qu'il a faite quand Léo débarque au commissariat et lui indique l'adresse de Pavel. Mais dans la maison, la police trouve Lorraine avec Pavel gisant sur ses genoux. Il est mort, elle l'a empoisonné pour le protéger de lui-même, dit-elle.

Toujours à Marseille, le détective américain engagé par François annonce aux Marci que l'avocat à qui ils ont eu affaire est en fait un acteur ! Charles l'a payé pour monter cette histoire de faux héritage. Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 14 octobre, puisque Frémont est prêt à tout pour se faire pardonner, au lieu de le dénoncer à la police, Kylian lui demande de faire son travail à sa place. Tout au long de la journée, il prend un malin plaisir à se faire appeler "patron" et chacun y va de son petit caprice pour faire tourner Frémont en bourrique. Finalement, devant le travail accompli par Charles, Kylian décide qu'ils sont quittes. Mais Charles lui fait pitié, il lui dit qu'il va finir sa vie seul et désœuvré… attendri, Kylian lui propose de revenir le lendemain.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le 14 octobre sur France 3, Alexandra s'arrange pour se faire inviter avec Kévin au pot d'un ancien collègue auquel ils n'étaient pas conviés. Mais une fois sur place, elle s'ennuie et n'est pas très à l'aise quand ses collègues parlent de leurs enfants. C'est ce qui l'a fait hésiter concernant sa transition : un vrai parcours du combattant l'attend si elle veut être mère. Kévin la rassure, on peut vivre très heureux sans devenir parent, et puis, elle pourra toujours adopter. Alexandra le remercie de la soutenir. Kévin l'embrasse, mais tous deux sont mal à l'aise, ils ont trop bu. Pour Alexandra, s'il doit se passer encore quelque chose entre eux, elle veut qu'il soit sûr, car elle ne supportera pas de se faire rejeter une deuxième fois.