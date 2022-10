Résumé de Demain nous appartient épisode 1295 du 14 octobre 2022

Dans l'épisode 1295 de Demain nous appartient du vendredi 14 octobre 2022, Martin désarme Amanda et lui passe les menottes.

Dans l'épisode 1295 de DNA du vendredi 14 octobre, Martin et Amanda se tiennent en joue. Le commandant lui propose qu'ils lâchent leurs armes en même temps, Amanda fait mine de poser la sienne avant de la reprendre, mais Martin est plus rapide et la neutralise. La traque de l'infirmière est terminée. Lors de son interrogatoire, la jeune femme ne témoigne aucun remords, sa vie s'est arrêtée à la mort d'Ulysse avec qui elle avait de nombreux projets. Elle tient Martin pour responsable de ce qui s'est passé, il a mis trop longtemps à agir et sans lui son amour serait encore en vie. Martin ressasse et culpabilise, même si Lisa tente de le rassurer. Georges est malheureux de voir ce qu'est devenue son ancienne amie. De son côté, Hadrien est de nouveau en pleine forme et n'a plus besoin de protection. Il décide de rentrer en Indonésie.

Toujours à Sète, l'ambiance est torride à la coloc. Noor et Gabriel semblent être attirés comme des aimants et passent de bons moments au lit. Malheureusement pour l'étudiant, l'atmosphère n'est pas aussi chaleureuse au cabinet d'avocat et Soraya est de mauvaise humeur. Son stagiaire pense que son rendez-vous internet de la veille ne s'est pas bien passé. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Noor essaye de décoincer Soraya : elle ne doit pas attendre d'avoir le coup de foudre pour s'amuser. Soraya décide donc de revoir Stéphane et lui fait une proposition à laquelle il ne s'attendait pas du tout : elle lui dit qu'elle souhaite qu'ils aillent chez elle, ou chez lui. Stéphane accepte, ravi.

Enfin, dans l'épisode 1295 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 14 octobre sur TF1, Emma se sent bête et a l'impression de ne pas avoir fait l'affaire pour les photos d'Adam. Elle a un véritable coup de cœur pour son camarade de classe et craint qu'il ne s'intéresse pas à elle. Elle pense qu'il préfère Amel, mais Camille la rassure. Amel aussi doute, elle a l'impression de ne plaire à personne et de ne pas faire le poids face à Emma. Heureusement, elle aussi peut compter sur Lisa pour lui remonter le moral. De son côté, Adam cherche une jolie photo à envoyer pour le concours, mais hésite : les photos d'Emma sont professionnelles et bien cadrées, mais il possède un cliché d'Amel pris par hasard et très authentique, qui pourrait aussi convenir. François lui conseille d'envoyer les deux.