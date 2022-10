Résumé de Plus belle la vie épisode 4642 du 19 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4642 de Plus belle la vie du mercredi 19 octobre 2022, le fantôme de Samia vient hanter Boher lors de la cérémonie.

Dans l'épisode 4642 de Plus belle la vie du 19 octobre, Boher n'est pas dans son assiette. Il voudrait annoncer à Léa qu'il va être décoré, mais il tombe sur la messagerie. Au commissariat, il est ailleurs et croit apercevoir la silhouette d'une femme que personne d'autre ne voit. Lors de la cérémonie, Boher observe le public et a un mauvais pressentiment, il sent qu'il va se passer quelque chose… Revel félicite chaleureusement Jean-Paul, Patrick et Ariane pour leur travail dans l'arrestation des évadés des Baumettes. Boher est promu au grade de commandant avec les fonctions de commissaire au commissariat du Mistral. Mais alors qu'on lui remet sa médaille, Jean-Paul voit le fantôme de Samia et s'évanouit.

Ailleurs à Marseille, Noé déprime et parle de la disparition de Roland à Betty, mais celle-ci ne l'écoute pas. Noé est vexé et pour se faire pardonner, Betty lui promet qu'elle va lui préparer quelque chose pour le détendre. Noé pense qu'elle a concocté une après-midi romantique, mais des amis débarquent : Betty a organisé une fête. Le jeune homme n'a pas envie de ça. Excédé, il s'en va. Il reproche à Betty d'être égoïste et d'avoir organisé cette fête pour elle, si elle l'écoutait vraiment, elle saurait que ce n'est pas de ça dont il a besoin. Dans l'épisode de PBLV du mercredi 19 octobre, Betty veut se rattraper, elle est prête à écouter son petit ami. Mais alors qu'il se remémore des souvenirs avec Roland, Betty a la nausée. Noé met ça sur le compte de l'alcool.

Enfin, dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé le 19 octobre sur France 3, Laetitia apprend par Ariane que Kévin est amoureux. Elle décide donc de lui en parler et lui demande d'inviter sa petite amie à dîner. Vu que sa dernière histoire d'amour a été une vraie catastrophe, elle veut s'assurer que cette fois, ce sera différent. Kévin la rassure : Alexandra est une fille douce, équilibrée et bien dans sa peau. Stressée de rencontrer sa belle-mère, Alexandra prend note des conseils d'Émilie pour se la mettre dans la poche. Finalement, le soir venu, même si elle commet quelques maladresses, Alexandra parvient à faire bonne impression auprès de Laetitia.