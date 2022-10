Résumé de Plus belle la vie épisode 4646 du 25 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 25 octobre 2022, l'avenir s'assombrit pour Belesta qui semble avoir fait une bavure. Résumé.

Dans l'épisode 4646 de Plus belle la vie du 25 octobre, au commissariat, Ariane explique à Jean-Paul le tir de Kevin. Heureusement, le jeune qu'il a touché n'est pas mort. Kevin est persuadé d'avoir entendu deux coups de feu dans sa direction. Le procureur voit Kevin en interrogatoire : la PTS exclut la présence d'un tireur, donc la légitime défense. Le procureur menace donc de le placer en garde à vue. Kevin dépérit et son père lui apparait. Il dialogue avec lui et son père lui dit que dans les prochains jours, sa vie va devenir un enfer.

Ailleurs à Marseille, Noé demande à Betty pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages depuis vendredi. Elle est fuyante et Noé ne comprend pas. Pendant le cours de soutien de Blanche, Betty réagit vivement à une discussion sur l'instinct maternel, disant qu'on peut détester son bébé. Dans le couloir, Betty lâche à Noé qu'elle est enceinte et le jeune homme en reste bouche bée. Quand Blanche rentre du travail, elle voit Noé devant un site de grossesse et d'avortement. Elle soupçonne tout de suite une grossesse de Betty mais Noé dément. Il se rend chez sa petite amie pour lui demander pardon puis il lui expose toutes les solutions.

Toujours à Marseille, Kylian est persuadé que Betty ne va pas bien et Lola le met en garde pour qu'il ne retombe pas amoureux. Dans l'épisode de PBLV diffusé mardi 25 octobre sur France 3, au bar, Kylian retrouve un foulard de Betty sur une table, et décide brutalement de fermer l'établissement. Il respire le foulard puis se rend devant le domicile de Betty où il la surprend avec Noé. Il se remémore ses accès de violence et va faire de la boxe pour calmer sa colère. Son entraîneur lui amène les lettres que son grand-père lui a écrit pour le réconforter. Il rentre ensuite chez Thomas qui lui reproche d'avoir fermé le Mistral en pleine journée, tout en prenant soin de lui en lui préparant un dîner.