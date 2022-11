Résumé de Demain nous appartient épisode 1307 du 1er novembre 2022

Dans l'épisode 1307 de Demain nous appartient du mardi 1er novembre 2022, Sébastien est-il responsable de la défaillance cardiaque de son ex amoureuse ? Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1307 de DNA du mardi 1er novembre, les enquêteurs cherchent le procureur dont ils sont toujours sans nouvelles. Est-il responsable de son coma ? Sébastien se réveille soucieux après avoir passé la nuit dans sa voiture. Pendant ce temps, Martin met la pression à Raphaëlle afin de piéger son père et l'arrêter. Elle ne croit pas à la culpabilité de son père et tente de le joindre, sans succès. A l'hôpital, Delphine/Claire se réveille. Sébastien parvient à rentrer dans sa chambre, se penche au-dessus d'elle... mais elle fait un arrêt cardiaque.

En parallèle, dans cet épisode de DNA, Victor petit-déjeune avec son fils au Spoon qui lui annonce qu'Elsa est enceinte et qu'il souhaite garder le bébé, avec son soutien. Victor s'épanche auprès de Raphaëlle qui le taquine sur son futur rôle de grand-père. De son côté Elsa raconte à Manon la réaction énigmatique de Timothée. Etant donné sa réaction, elle compte avorter. Devant le lycée, Timothée retrouve Elsa en train de lire et lui propose de discuter de sa grossesse. Il lui dit qu'il veut garder le bébé et a pensé à tout pour son arrivée. Mais Elsa reçoit les résultats de sa grossesse : elle n'est pas enceinte. Timothée est déçu mais tous deux se réjouissent de ne plus avoir d'angoisses.

Ailleurs à Sète, Dorian et Manon viennent réveiller leur grand-mère avec le petit-déjeuner. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 1er novembre sur TF1, Brigitte leur explique qu'elle pense beaucoup à leur grand-père. Puis Emma montre à Camille la perle qu'Alex lui a donné après l'avoir trouvé dans une huître. Emma se plaît beaucoup au mas, Judith la félicite d'ailleurs pour son travail. Mais Emma serait-elle tombée amoureuse de son boss ? Au cabinet de son avocate, Emma vante à sa représentante légale le bien que lui a fait Alex. La jeune femme passe au mas pour offrir un cadeau à Alex mais Chloé arrive et bouscule ses plans.