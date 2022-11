Résumé de Demain nous appartient épisode 1309 du 3 novembre 2022

Dans l'épisode 1309 de Demain nous appartient du jeudi 3 novembre 2022, Aurore pense que Brigitte pourrait avoir agressé Delphine Laborde.

Dans l'épisode 1309 de DNA du jeudi 3 novembre, au commissariat, tous les soupçons se tournent vers Martin. Aurore et Lisa ont en effet remarqué qu'il y avait un trou dans son emploi du temps pile au moment de l'agression de Delphine. Heureusement, Judith ne tarde pas à déclarer qu'elle l'a vu à l'étang car il avait besoin de s'isoler. Martin est donc innocenté, mais c'est retour à la case départ pour la police. Cependant, un nouvel élément pourrait tout changer : Damien a trouvé de l'ADN sous les faux ongles de Delphine. Il s'agit de l'ADN d'une femme. Les enquêteurs recherchent donc une femme se trouvant à Sète… par exemple, l'épouse de l'une des victimes… qui aurait perdu son mari à cause de cette histoire… Brigitte ?

En parallèle, Anna désespère de ne toujours pas avoir de nouvelles de l'ASE. Karim et Chloé tentent de la rassurer et la poussent à se détendre, mais tout en voulant continuer à y croire, la psychologue ne veut pas non plus se faire de faux espoirs. Et puis, devant le détachement apparent de Karim, elle se demande s'il veut encore adopter. Dans l'épisode de DNA du 3 novembre, Karim rassure Anna : il n'a pas changé d'avis et est même prêt à appeler l'ASE pour essayer de faire avancer les choses.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 3 novembre sur TF1, bien décidée à retrouver les meubles qu'on lui a volés, Roxane mène sa propre enquête. Au grand dam de Bart, elle s'acharne d'autant plus, que selon l'horoscope lu par Mona, ses efforts seront payants. Et au fil de ses recherches, elle croit avoir mis la main sur… un réseau de trafiquants de poussettes ! Attendri par tant d'obstination, c'est finalement Bart qui lui vient en aide : il a retrouvé les meubles sur un autre site de petites annonces.