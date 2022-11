Résumé de Demain nous appartient épisode 1315 du 11 novembre 2022

Dans l'épisode 1315 de Demain nous appartient du vendredi 11 novembre 2022, alors que l'entourage de Karim découvre qu'il a menti, Romy disparaît.

Dans l'épisode 1315 de DNA du vendredi 11 novembre, ayant de gros doutes sur la sincérité de Karim, Anna décide de le suivre. Elle le voit retrouver Romy dans un appartement. De son côté, inquiet de constater que Karim lui cache quelque chose, Martin le confronte. Karim finit par avouer qu'il sait où est Romy et conduit Martin et Lisa à sa planque. Mais ils découvrent que Romy a disparu ! Ils trouvent son portable et un mot d'au revoir. Pendant ce temps, Malik dépose une imposante valise dans sa voiture. Il affiche un air satisfait. Qu'a-t-il fait ?

Ailleurs à Sète, en retapant la vieille commode qu'elle a achetée, Roxane trouve deux petits tiroirs cachés. Le premier est vide, mais quelque chose est collé au fond du deuxième… une clé ! Il n'en fallait pas plus pour piquer la curiosité de l'enquêtrice qui s'imagine que cette clé doit mener à quelque chose de valeur. Dans l'épisode de DNA du vendredi 11 novembre, bien décidée à découvrir à qui appartenait le meuble, Roxane finit par retrouver le brocanteur qui a vendu la commode il y a plusieurs années. Malheureusement, il n'a pas noté cette vente dans son registre. Le mystère de la petite clé restera-t-il entier ?

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 11 novembre sur TF1, alors que Judith et Jordan s'apprêtent à passer une journée détente au spa, le jeune homme bouscule Marianne par accident en allant chercher des serviettes. Ils ne se reconnaissent pas et le ton monte vite entre ces deux forts caractères. Les insultes fusent ! Ce n'est qu'en retrouvant Judith qu'ils comprennent leur méprise, mais ils n'arrêtent pas pour autant de se prendre le bec. Plus tard, Judith, qui a dû les laisser seuls pendant son massage, constate avec stupeur que son copain et sa grand-mère s'entendent bien. Ils se sont trouvé un point commun : le goût pour la littérature. De surcroît, c'est avec plaisir que Jordan accepte que Marianne s'invite à leur dîner en amoureux.