Résumé de Demain nous appartient épisode 1318 du 16 novembre 2022

Dans l'épisode 1318 de Demain nous appartient du mercredi 16 novembre 2022, alors que Malik se fait de plus en plus menaçant, les policiers découvrent qui est le mystérieux facteur.

Dans l'épisode 1318 de DNA du mercredi 16 novembre, le procureur s'interroge sur les images de la vidéosurveillance : est-ce vraiment Malik qui a glissé la lettre pour Rayane dans sa boîte aux lettres ? Le frère de Karim continue en tous cas à le menacer et débarque chez lui pour demander à Rayane de faire ses bagages afin le ramener à Paris. Le ton monte, Malik part pour aller ensuite à l'hôpital et tenté d'agresser Anna. Heureusement Marianne est arrivé à temps. Karim est fou de rage et retrouve Malik dans la rue : ils se fâchent et en viennent aux mains. Au commissariat, les empreintes digitales sur l'enveloppe parlent : c'est Gabriel qui a posté la lettre !

Ailleurs à Sète, au Spoon, Emma retrouve Raphaëlle pour un petit-déjeuner : Camille les rejoint et leur annonce que le créateur qu'elle adore va leur prêter des robes pour la soirée de vendredi. Dans l'épisode de DNA du mardi 15 novembre, Raphaëlle promet à Emma qu'elle va venir à la soirée et au marché de Noël, Camille cherche une baby-sitter pour remplacer son amie vendredi pour garder Céleste. Elsa se présente pour la mission : elle a son bafa et le diplôme de secouriste. Camille l'embauche ! Au mas, Alex s'excuse d'avoir manqué de délicatesse et a appris qu'elle avait trouvé une baby-sitter et venait. Au bureau de Raphaëlle arrivent justement les magnifiques robes envoyées par le créateur. Pour parfaire la tenue, Camille et sa mère offrent à Emma une jolie paire de chaussures.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 16 novembre sur TF1, William et Bénédicte se retrouvent à la cafétéria de l'hôpital. Il se fait du souci pour leur mère et a peur qu'elle décline en prison. Concernant Aurore, William est bloqué : jamais il ne lui pardonnera d'avoir envoyé Brigitte en prison. Au Spoon, il retrouve sa fille Manon quand Aurore débarque avec Martin pour manger au Spoon. La situation est embarrassante mais Aurore rassure sa fille : elle n'y est pour rien. Grâce à Nordine, Manon a soudain une idée : elle veut provoquer une rencontre entre ses parents à la soirée caritative.