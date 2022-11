Ici tout commence dès le 21 novembre 2022: Vic bientôt renvoyée ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 21 novembre 2022, Vic n'est pas au bout de ses peines et doit encore convaincre Emmanuel. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 18 novembre 2022 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le lundi 21 novembre 2022 sur TF1, Vic fait de son mieux pour s'intégrer à l'école, mais elle peine à convaincre Teyssier qui lui reproche de ne pas pouvoir se débrouiller seule. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le penser. Afin de s'assurer que la jeune femme est bien au niveau, il va la tester en seul à seul et lui demander de préparer un dessert. Vic est angoissée, elle sait qu'elle n'est pas la meilleure et elle craint que son stress empire les choses. Théo veut lui venir en aide, mais envenime la situation : quand son père s'en rend compte, il décide de compliquer l'épreuve. Vic va-t-elle réussir à prouver qu'elle a sa place à l'institut ?

En parallèle dans ITC, David n'a d'yeux que pour Deva qu'il ne parvient pas à oublier. Les deux travaillent au double A et un client fait un scandale. Ce dernier pense pouvoir profiter de la jeunesse de la maître d'hôtel pour se faire offrir son dîner. David est furieux et défend sa collègue, mais il dépasse les bornes et sort de ses gonds. Le client a finalement gagné son repas gratuit. Cette semaine dans Ici tout commence, Lisandro reproche à David son manque de sang-froid. Le jeune homme, va-t-il réussir à contrôler ses émotions ?

Enfin, dans les épisodes de Ici tout commence diffusés dès le 21 novembre sur TF1, l'arrivée des élèves de Cardone risque de remuer de vieilles rancœurs. De retour à l'institut, Élodie s'excuse immédiatement auprès d'Eliott et d'Hortense qui ne lui tiennent pas rigueur de ses erreurs passées. Élodie est surprise de retrouver Jude, une vieille connaissance qu'elle n'apprécie pas beaucoup. Et elle n'est pas la seule. Son humour pince-sans-rire ne fait pas que des adeptes. Si Jude a du mal avec ses camarades, il s'agit en revanche d'un élève brillant qui remporte les félicitations de ses professeurs. Et Greg a du mal à avaler la pilule, au point de passer ses nerfs sur ses amis.