Ici tout commence du mercredi 23 novembre : Vic et Jérémy découvrent le secret de Joachim (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 537 d'Ici tout commence ce mercredi 23 novembre, alors que Vic et Jérémy tentent de percer le secret de Joachim, Teyssier est mis hors d'état de nuire par ses collègues. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 537 d'ITC du mercredi 23 novembre, Vic fouille dans les registres du Double A pour trouver le nom de la cliente avec qui Joachim semble proche, une certaine Séverine. Puis Vic monte un plan avec Jérémy afin de la faire venir au Double A, sous prétexte qu'elle a été sélectionnée parmi tous les clients pour tester gratuitement la nouvelle carte du restaurant. Ils veulent ainsi découvrir si Séverine est l'ex-compagne de Joachim. Quand elle arrive au restaurant, Vic et Jérémy la questionnent tour à tour. Séverine se rend compte qu'elle n'est pas là par hasard et quitte le restaurant. Elle donne ensuite rendez-vous à Joachim devant l'Institut pour le prévenir de la situation. Elle est inquiète de la découverte de leur ancienne relation.

En parallèle dans ce nouvel épisode d'ITC, face à Teyssier devenu incontrôlable, Clothilde, Antoine et Rose veulent agir. Ils se retrouvent chez Louis et Clotilde admet avoir été naïve vis-à-vis d'Emmanuel. Elle pensait réussir à rétablir le dialogue, en vain. Louis annonce qu'il a consulté un juriste en lui apportant les statuts de l'Institut. Il assure à ses collègues qu'il existe peut-être un moyen de faire plier Teyssier afin de le mettre hors d'état de nuire. Il s'agit d'initier un vote qui élira le directeur de l'Institut tous les ans. Teyssier ne compte pas en rester là et Charlène défend son père, menaçant Louis.

Enfin, dans l'épisode de Ici tout commence diffusé le 23 novembre sur TF1, Greg raconte à Elodie et Brice que, la veille, Jude était au Coffee shop avec Eliott. Ils essaient de le rassurer. En cours, Olivia souhaite la bienvenue aux étudiants de Lille, ravie qu'Elodie soit de nouveau dans son cours. Elle demande à ses élèves de se mettre en binôme. Celui d'Eliott et Greg se montrent très vite en désaccord. Pendant ce temps, Brice et Jude vont à l'économat où Brice en profite pour demander à Jude de lâcher Eliott. La discussion s'anime et Eliott s'en mêle. La situation s'envenime : Greg finit par reprocher à Eliott d'être naïf avec Jude. Eliott décide alors de passer les épreuves finalement avec Jude.