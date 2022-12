Ici tout commence dès le 12 décembre 2022 : Lisandro est mis à pied (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes à venir d'Ici tout commence à partir de lundi 12 décembre, Teyssier et Antoine ont décidé de renvoyer Lisandro. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 12 décembre 2022, après avoir frappé David, Lisandro pensait avoir trouvé un appui en la personne de Teyssier qui, dans un premier temps, avait décidé de ne pas renvoyer le professeur. Mais Antoine a ensuite proposé à Helena de reprendre le poste de Lisandro en tant que professeur de salle et candidate au championnat de mixologie. Alors coup de théâtre : Lisandro est convoqué dans le bureau de Myriel et Teyssier pour sa mise à pied avec effet immédiat. Les protestations d'Iñesta n'y changent rien.

En parallèle, toujours à l'Institut Auguste Armand, un Secret Santa est organisé entre les élèves. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 12 décembre, une élève reçoit du maquillage d'une marque vegan. Salomé reçoit de la part de Lionel un livre de cuisine autour de l'auteur Alexandre Dumas, ce qui semble la ravir. Vic se voit offrir une bougie parfumée à la fleur d'oranger, ce qui semble lui plaire aussi. En revanche, Vic a choisi une montre très enfantine pour Hortense, ce qui la déçoit beaucoup. Elle n'hésite pas à lui faire la remarque.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du 12 décembre sur TF1, face à la pression de ses parents, Greg ment sur sa rupture avec Eliott. Le jeune homme ne semble pas avoir renoncé à son amour et joue la carte de la folie des grandeurs pour reconquérir Eliott. Pendant ce temps-là, coup de chaud pour Joachim : son secret est en danger. Billie et Charlène ne tardent pas à enquêter sur lui et faire une terrible découverte.