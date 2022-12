Ici tout commence du 16 décembre 2022 : Lisandro est réintégré (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes 557 et 558 d'Ici tout commence de ce vendredi 16 décembre, Lisandro gagne le concours et réintègre l'école. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisode 557 et 558 d'ITC diffusés exceptionnellement sur TF1 le vendredi 16 décembre, David et Lisandro enterrent la hache de guerre, mais décident de garder secret l'accident de la veille. Lisandro promet de tout donner malgré sa blessure à la main lors de l'ultime épreuve du concours et c'est un succès. Le professeur taciturne se libère du regard du public pour livrer une performance exceptionnelle qui lui vaut de gagner la compétition. Il est ainsi réintégré à l'Institut, malgré les réticences d'Antoine qui regrette que David ne veuille pas porter plainte. De son côté, Lisandro fait ses adieux à Héléna qui lui demande, en plaisantant, s'il ne voudrait pas être le père de son enfant. Si l'idée le fait rire, ce n'est pas le cas de sa compagne.

Du côté de David, le moral n'est pas au plus haut depuis qu'il sait que Deva et Souleymane vont se remettre ensemble. Dans cet épisode d'Ici tout commence, il se confie à ses amis et essaye d'oublier la jeune fille comme il peut. Il ignore qu'au même moment, c'est Souleymane qui décide d'en finir avec sa relation avec la maître d'hôtel. Il sent qu'elle a des sentiments pour David et ne veut pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En apprenant que son coup de cœur est enfin célibataire, David est ravi.

En parallèle au Double A, Benoit a chargé son fils de monter une brigade et Greg propose aux élèves de l'intégrer. Jasmine, Mehdi, Lionel et Hortense se présentent, mais pas Eliott, ce qui attriste beaucoup Greg. Toujours dans cet épisode d'Ici tout commence, Eliott se morfond de ne pas avoir réussi à acheter le foodtruck de ses rêves. Greg décide de lui faire une surprise de taille pour lui prouver son amour en trouvant un nouveau camion qu'il achète à son ex. Comment Eliott réagira-t-il ?

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés le vendredi 16 décembre à partir de 18h30, Charlène découvre la double vie de Joachim et informe Axel avant de se rendre compte que l'escort fréquente… Sa propre tante ! Lola passe la nuit avec Joachim et décide d'en rester là, même si sa vie n'est pas trépidante. De son côté, Axel a des doutes concernant sa mère et Joachim. Charlène confronte Lola qui lui jure qu'il ne s'agissait que d'une nuit. Charlène est coincée et ment à son cousin : elle s'est simplement trompée, mais Axel a beaucoup de mal à la croire.