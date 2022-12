Résumé de Demain nous appartient épisode 1322 du 20 décembre

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1322 de Demain nous appartient en diffusion le mardi 20 décembre 2022, Nathan est blessé et Adam pourrait bien essayer de le couvrir. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 19 décembre 2022 à 19h20] Dans l'épisode 1322 de Demain nous appartient diffusé le mardi 20 décembre sur TF1, Alex est interrogé par la police qui l'accuse d'avoir tué involontairement Malik. Chez Raphaëlle, Camille fâche Emma pour être tombée amoureuse d'Alex. Raphaëlle apprend alors que c'est Camille qui les a grillés dans la chambre lors de la soirée. Du coup l'avocate l'emmène immédiatement au commissariat car son témoignage disculpe Alex. A l'hôpital, Renaud est rassurant : William a un traumatisme et ne gardera pas de séquelles de ses blessures. Manon espère qu'à son réveil, il ne se souviendra pas qu'il a demandé le divorce. Aurore craque et préfère aller se chercher un café. De son côté, Alex est relâché et les policiers ont une nouvelle piste : Adam dont l'ADN a été retrouvé partout. Il dit couvrir un ami. Serait-ce Nathan, que l'on voit enlever un bandage au Spoon, cachant une grave blessure ?

Toujours à Sète, Victoire va mieux. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Georges lui envoie aussi un message et Victoire avoue à sa cousine avoir failli l'embrasser. Samuel lui manque et elle a l'impression de faire n'importe quoi. De son côté, Georges ressasse le baiser manqué avec Victoire et sa collègue Roxane lui conseille de foncer. Il donner rendez-vous à Victoire au Spoon mais la médecin met un stop immédiat à leur flirt de la veille. Georges dissipe alors le malaise en mentant, disant qu'il était lui-même super gêné la veille. Les deux ex se séparent et le masque tombe pour Georges. Mona tente de lui remonter le moral et invite Nathan à passer Noël avec eux.

Enfin, dans l'épisode 1322 de Demain nous appartient diffusé le 20 décembre sur TF1, Damien est dépité après qu'Audrey ait refusé sa demande en mariage et a passé la nuit chez Georges. Il est persuadé qu'Audrey ne l'aime pas autant qu'il l'aime. Chez Audrey, les enfants s'interrogent sur l'absence de Damien et leur mère ne leur dit rien. Lizzie envoie un message à Damien qui lui dit de demander à sa mère. Au Spoon, Audrey raconte sa réaction de la veille à Alma qui lui conseille de lui expliquer les traumatismes de son passé. Lizzie et Jack débarquent au commissariat où Damien leur avoue qu'il a demandé leur mère en mariage. Les deux ados ne comprennent pas la réaction de leur mère. Lizzie tente de lui parler mais Audrey se vexe que Damien ait tenté de passer par ses enfants pour l'atteindre.