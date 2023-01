Ici tout commence du 25 janvier 2023 : Lionel, piégé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 586 d'Ici tout commence ce 25 janvier 2023, Lionel essaye par tous les moyens d'éloigner Zacharie de l'institut pour la venue de la cheffe Vaton, en vain. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 586 d'ITC du mercredi 25 janvier, Lionel s'enferme dans son mensonge et se retrouve face au mur. Alors qu'il pensait que la cheffe Vaton ne viendrait jamais à l'institut, le jeune homme apprend qu'Antoine a tout fait pour la convaincre et qu'elle a finalement accepté de donner la fameuse masterclass. Il ne faut surtout pas que Zacharie la rencontre, ou il comprendra qu'elle n'a jamais participé au projet de Lionel. Kelly a une idée, quitte à sacrifier un week-end avec Lionel. Au moment de la Masterclass, les deux avaient prévu de partir à Barcelone. Elle va donc donner les billets à Laetitia afin qu'elle emmène Landiras, sans lui révéler la raison de ce cadeau généreux. Laetitia hésite à passer ce cap, mais accepte finalement. Elle prévient Zacharie qu'il doit bloquer quelques jours pour une surprise, mais le chef s'excuse : il veut absolument rencontrer la cheffe Vaton. Même si Laetitia se montre d'abord jalouse, elle finit par comprendre les motivations de son compagnon et annule le week-end. Lionel est de retour à la case départ et craint de voir sa carrière tomber à l'eau alors qu'elle n'a même pas encore décollé.

Toujours à l'institut, Teyssier père et Teyssier fils s'apprêtent à s'affronter et Théo n'en mène pas large. La compétition s'achèvera sur une épreuve de pâtisserie, un domaine pour lequel son père a été élu meilleur de France. Le jeune homme pense n'avoir aucune chance malgré un article élogieux paru à son égard dans un journal culinaire. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Vic est toujours éperdument amoureuse de Théo et ferait tout pour lui venir en aide. Elle demande donc à Clotilde de lui donner des conseils, mais la cheffe Armand refuse pour des raisons de neutralité. Vic menace alors de révéler qu'elle est une des fondatrices du cercle et Clotilde se voit obligée d'accepter même si elle met l'étudiante en garde contre la dangerosité de ce petit jeu. Plus tard, Clotilde Armand propose ainsi d'aider Théo, mais celui-ci refuse. Il veut gagner franc-jeu. En apprenant que Vic a menacé la cheffe Armand pour qu'elle l'aide, Théo Teyssier lui rappelle qu'ils ne sont plus ensemble et que l'amour de son ex la pousse à manquer d'intégrité. Finalement reboosté par sa mère, Théo reprend confiance en lui et est bien décidé à gagner contre Emmanuel.

Enfin, dans l'épisode 586 d'Ici tout commence diffusé le mercredi 25 janvier sur TF1, Billie ne sait toujours pas si elle a envie de reparler à Lucas. Le jeune homme insiste, au point de venir la trouver devant l'institut pour lui demander si elle a pris une décision. Visiblement perdue, Billie peut compter sur le soutien de Samia qui n'hésite pas à envoyer balader Lucas. Pendant le cours de Louis, Billie repense à son ex, ce qui n'échappe pas à Samia. Elle propose à son amie de sortir après les cours, mais Billie reçoit en même temps un message de Lucas lui proposant la même chose. L'étudiante ment à Samia pour retrouver son ex. Au moment du rendez-vous, elle prévient Lucas qu'elle n'est venue que pour lui dire qu'elle ne voulait plus le voir, mais ce dernier ne se laisse pas démonter : il lui avoue qu'il a rompu avec Virginie après avoir revu Billie et qu'elle est la seule personne avec qui il envisage l'avenir. La jeune femme a tellement souffert à cause de lui, elle ne veut pas lui donner de seconde chance. Mais Lucas essaye de la convaincre qu'il ne veut que son bonheur.