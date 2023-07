Le classement des séries les plus vues sur Netflix de tous les temps, vous en avez raté au moins une !

Certaines séries de Netflix ont réalisé de véritables cartons d'audiences à leurs lancements. Laquelle a réalisé le meilleur démarrage de tous les temps ? Les avez-vous toutes vues ?

C'est devenu un réflexe ancré dans nos habitudes. On ne sait pas quoi regarder ce soir ? Et si on allait sur Netflix voir la dernière série du moment ? Grâce au bouche-à-oreille, certains programmes sont devenus des grands classiques de la plateforme de streaming au point de réaliser de véritables cartons d'audiences.

En janvier dernier, Netflix dévoilait le top de ses séries les plus vues depuis le lancement de la plateforme de streaming. Pour établir ce classement, le site a comptabilisé les audiences cumulées lors des 28 premiers jours suivant la mise en ligne du programme. C'est pour cela que des séries, qui peuvent mettre plus de temps à acquérir leur public, ne sont pas mentionnées dans ce classement.

Pour établir ce top 10, Netflix a également distingué les saisons pour laisser une chance aux programmes qui viennent de débuter et qui ont tout de même enregistré des audiences faramineuses. Enfin, Netflix utilisait à ce moment là la mesure du nombre d'heures de visionnage cumulées, ce qui a tendance à favoriser les séries longues (une dizaine voire une vingtaine d'épisodes) au détriment des plus courtes (moins d'une dizaine d'épisodes).

Squid Game (saison 1) : 1,65 milliards d'heures de visionnage cumulées Stranger Things (saison 4) : 1,35 milliards d'heures de visionnage cumulées Mercredi (saison 1) : 1,24 milliards d'heures de visionnage cumulées Dahmer (saison 1) : 860 millions d'heures de visionnage cumulées La Casa de Papel (saison 5) : 790 millions d'heures de visionnage cumulées La chronique des Bridgerton (saison 2) : 660 millions d'heures de visionnage cumulées La chronique des Bridgerton (saison 1) : 630 millions d'heures de visionnage cumulées La Casa de Papel (saison 4) : 620 millions d'heures de visionnage cumulées Stranger Things (saison 3) : 580 millions d'heures de visionnage cumulées Lucifer (saison 5) : 570 millions d'heures de visionnage cumulées

La place de Lucifer dans ce top 10 peut surprendre. En cumulé, Stranger Things dépasse également la première saison de Squid Game en engendrant, au lancement de ses deux dernières saisons, 1,93 milliards d'heures de visionnages cumulées, tandis que La Chronique des Bridgerton se hisse au niveau de Mercredi avec 1,29 milliards d'heures de visionnage cumulées. Mais que cela ne vienne pas ternir les scores incroyables de Mercredi et Squid Game, qui réussissent à faire mieux en une saison que des mastodontes qui ont eu le temps de faire leurs preuves et ont déjà acquis un noyau de fans ! Alors, avez-vous vus toutes ces séries ?