"Sex Education" saison 4 : une fin douce-amère qui n'en est pas vraiment une (critique)

Le final de "Sex Education", série qui a contribué à décomplexer la sexualité sur petit écran, est sortie sur Netflix ce jeudi 21 septembre 2023. On a vu cette saison 4, voici notre critique.

C'est la fin d'une ère pour les abonnés de Netflix. "Sex Education" a pris fin ce jeudi 21 septembre 2023 avec la mise en ligne de sa quatrième et dernière saison sur la plateforme de streaming. C'est le point final d'une série phénomène dans le paysage télévisuel anglophone. Si elle n'est pas la première à parler ouvertement de sexe sur petit écran ("Masters of Sex" l'avait fait auparavant), elle avait contribué à briser de nombreux tabous liés au genre et à la sexualité avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture d'esprit.

Elle était aussi la première série Netflix à avoir recours à des "coordinatrices d'intimité", métier de plus en plus répandu dans l'industrie audiovisuelle qui encadre et facilite le tournage de scènes de sexes avec les comédiens et les réalisateurs. La fin de "Sex Education" est donc attendue au tournant, surtout après une saison 3 qui était plus laborieuse et moins satisfaisante.

Moins de sexe, plus de cœur

Si certains fans seront certainement déçus des trajectoires prises par certains personnages, la créatrice de la série Laurie Nunn a réussi à écrire une ultime saison douce-amère, avec des protagonistes qui arrivent enfin à dépasser certains de leurs traumatismes du passé pour avancer vers de nouveaux horizons.

Les personnages ayant appris et évolués (et le spectateur avec), l'initiation sexuelle est moins présente dans cette saison 4. On perd ainsi certains éléments qui faisaient le sel de la série, la subversion et l'humour en tête. Mais de nouvelles thématiques sont abordées, parfois trop ponctuellement mais avec beaucoup de sensibilité, comme les questions de transidentité et de handicap, mais également la dépression, les relations toxiques et le deuil.

Une fin ouverte

La fin de Sex Education n'en est pas vraiment une. De nouveaux défis attendent Otis, Maeve, Eric, Amy, Adam et les autres, leur histoire n'est pas vraiment terminée et un goût d'inachevé légèrement frustrant peut transparaître de ce final.

On ne saura pas nécessairement ce que deviennent les personnages, s'ils accomplissent leurs objectifs, et si nos couples adorés finissent ensemble ou non. Certains personnages emblématiques des saisons précédentes, comme Ola, Jakob ou Lily, sont malheureusement complètement absents de cette saison et ne font même pas une apparition furtive pour faire leurs adieux à la série.

Mais entre le premier épisode de la saison 1 et la fin de la saison 4, les personnages ont grandi, atteint leurs objectifs immédiats et surmonté leurs propres obstacles. Lorsqu'un chapitre se ferme, un nouveau s'ouvre. Aux fans de l'imaginer désormais.

L'intégralité de Sex Education (saison 1 à 4) est disponible en streaming sur Netflix.