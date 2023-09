Ce film d'action culte a inspiré une nouvelle série : les premiers à l'avoir vue sont déjà conquis, c'est le carton de la semaine

Amazon a sorti vendredi 22 septembre le premier épisode d'une nouvelle série dérivée d'une franchise de films d'action bien connue des spectateurs. Elle est déjà en tête des programmes les plus vus sur la plateforme de streaming.

En matière de création de séries télévisées, on retrouve sur les plateformes de streaming des scénarios originaux mais aussi des programmes qui reprennent des franchises cinématographiques cultes. C'est le cas de la nouvelle série Amazon qui cartonne en France et à travers le monde en seulement quatre jours.

En reprenant l'univers d'une saga de films d'action adorée des spectateurs, Prime Video a attiré la curiosité des abonnés. Depuis la mise en ligne de son premier épisode le 22 septembre, "Le Continental", série dérivée de l'univers John Wick, s'est classée numéro 1 des séries d'Amazon dans 80 pays selon Flixpatrol. Et la France a également succombé au phénomène. Au programme donc : des courses poursuites et des combats parfois violents.

Les curieux qui ont pu découvrir le premier épisode de la série ne manquent pas d'en faire les louanges sur les réseaux sociaux : "Vraiment excellent", écrit un internaute sur X, quand il s'agit d'une série "très prometteuse" pour un autre. "Un début de mini-série très sympa, bonne idée de scénario [...] violence, combat au rdv, une BO très cool", énumère un utilisateur de feu Twitter. "La B.O. est méga solide sur le 1er épisode", s'enthousiasme également l'un des spectateurs français de la série.

"Le Continental" propose de découvrir les origines de l'hôtel d'assassins des films, cette fois dans le New York des années 1970. Ce programme permet également de découvrir la jeunesse de certains personnages de la franchise cinématographique, comme Charon et Winston. Et si la série ne met pas en scène le personnage interprété au cinéma par Keanu Reeves, les cinéphiles ont pu reconnaître Mel Gibson au casting.

Pour l'heure, un seul épisode est disponible sur Amazon. Les épisodes 2 et 3 seront respectivement mis en ligne les 29 septembre et 7 octobre 2023.