Avec plus de 200 sélections et deux coupes du monde remportées, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire va prendre sa retraite internationale ce week-end, après un véritable fiasco.

Une superstar du football féminin va raccrocher les crampons en sélection nationale ce week-end. Sans doute l'une des meilleures joueuses de la planète et de tous les temps. Elle compte notamment à son palmarès deux coupes du monde, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, un Ballon d'Or et deux championnats de France, l'un des meilleurs en foot féminin, à son actif. Malgré ces nombreux succès, l'histoire retiendra sans doute une ultime séquence tragique et humiliante cet été.

Megan Rapinoe a annoncé sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde de football, en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. Elle jouera, à 38 ans, son dernier match en équipe nationale ce dimanche 24 septembre contre l'Afrique du Sud. Capitaine et joueuse emblématique des Etats-Unis, Megan Rapinoe aura aussi marqué toute la société américaine et au-delà pour son engagement en faveur des droits des LGBT+, du droit à l'avortement, à l'égalité salariale ou encore contre la politique de Donald Trump. Ce week-end, elle célébrera sa 203e sélection avec son équipe nationale, pour laquelle elle a marqué 63 buts.

La sélection des Etats-Unis a longtemps survolé le football féminin mondial, notamment grâce à Megan Rapinoe. Mais cette hégémonie s'est arrêtée en huitième de finale de la Coupe du monde 2023, avec une élimination aussi surprenante qu'humiliante pour elle et pour son équipe. Favorites face à la Suède, les Américaines ont été incapables de faire la différence sur le terrain (0-0) et ont fini par être sorties piteusement aux tirs aux but (3 tab à 2).

On retiendra surtout le pénalty raté de Megan Rapinoe elle-même, terminant brutalement sa success story par un "catastrophe" selon ses propres termes et provoquant un déchainement des conservateurs et des supporters de Trump outre-Atlantique, qui ont trouvé dans ce "fail" un moyen de se venger. "C'est l'échec de la pensée woke", va même se réjouir Donald Trump sur les réseaux sociaux, en se moquant ouvertement de la star : "joli tir Megan".

C'est dans ce contexte que Megan Rapinoe dit adieu au maillot états-unien. Elle prendra même sa retraite sportive à l'issue de la saison 2023. Elle dispute également ses derniers matchs sous le maillot de l'OL Reign (anciennement Seattle Reign FC), franchise avec laquelle elle a atteint deux fois la finale du championnat américain sans jamais le remporter. Megan Rapinoe a aussi joué un an à l'Olympique Lyonnais, remportant au passage deux titres de championne de France, et disputant une finale de Ligue des Champions.

Megan Rapinoe est revenue sur ses souvenirs avec la sélection nationale : "Je garde en mémoire les chants (dans le public) pour l'égalité salariale après la finale (de la Coupe du monde 2019, à Lyon). Bien sûr, il y a eu les coupes du monde disputées, les championnats remportés... Mais savoir qu'on a utilisé notre talent pour faire quelque chose qui a changé le monde pour toujours, c'est ce qui compte le plus pour moi".

Elle a notamment obtenu, avec ses coéquipières en sélection, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en équipe nationale de football des Etats-Unis. Depuis 2021, la Fédération américaine de soccer verse ainsi un salaire identique mais aussi des primes de compétition égales aux joueuses et aux joueurs de la sélection. Les revenus commerciaux sont également partagés à égalité entre les deux équipes.