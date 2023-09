Les créateurs de la série "Stranger Things" ont une bonne nouvelle pour les fans

Alors que la production de la dernière saison de "Stranger Things" était en pause, les créateurs et scénaristes de la série ont partagé une bonne nouvelle aux fans sur X.

Les fans de "Stranger Things" vont bondir de joie. Le compte X officiel des scénaristes de Stranger Things, en grève depuis le 2 mai dernier, ont annoncé une bonne nouvelle à leurs fans : "Were back", que l'on peut traduire par "On est de retour". L'écriture de la cinquième et dernière saison va donc pouvoir reprendre.

Cependant, les acteurs d'Hollywood sont toujours en grève. Si l'écriture du scénario de la saison finale de "Stranger Things" reprend donc, le tournage ne pourra pas débuter de sitôt. Cela aura évidemment un impact sur la sortie de la saison 5, dont la date n'est toujours pas annoncée.

Un temps, l'acteur David Harbour, qui joue Hopper, avait avancé dans QG que l'on pouvait espérer la suite pour mi 2024. Mais cela, c'était avant que la grève des scénaristes et des acteurs ne paralyse Hollywood. La production de la saison 5 a ainsi été mise à l'arrêt, alors que le tournage devait débuter à la même date.

Plusieurs années d'attente

Pour rappel, la saison 4 de "Stranger Things" avait fait un retour en fanfare sur Netflix les 27 mai et 1er juillet 2022. Les fans s'étaient en effet déjà montré patients par le passé : s'ils n'avaient patienté qu'un an entre la première et la seconde saison, la saison 3 est sortie au bout de deux ans.

L'attente avait été plus longue par la suite, puisque trois ans s'était écoulés entre la saison 3 et 4, en raison de la pandémie de coronavirus. Une nouvelle fois, il faudra prendre son mal en patience avant de découvrir le destin qui attend nos héros de Hawkins.