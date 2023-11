Cette série policière inspirée d'un sordide fait divers est à voir gratuitement en streaming

France Télévision propose de découvrir gratuitement, en streaming et en intégralité, une nouvelle série policière qui revient sur une terrible erreur judiciaire française.

La télévision s'inspire de plus en plus de faits divers ayant marqué la société française ces dernières années. A partir du 13 novembre 2023, les téléspectateurs peuvent replonger dans une de ces affaires sordides qui a duré pas moins de trente ans : celle du violeur de la Sambre.

Dans Sambre, inspirée du livre d'enquête d'Alice Géraud Sambre, radioscopie d'un fait divers, France 2 décortique l'horreur judiciaire qu'a représenté ce fait divers. De 1988 à 2018, Dino Scala a perpétré près de 54 viols, tentatives de viols et agressions sexuelles en France et en Belgique, autour de la rivière de la Sambre, sur la voie publique.

Le violeur en série français a été arrêté en 2018 avant d'être jugé trois ans plus tard. En juillet 2022, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Lui-même a avoué une quarantaine de faits.

En faisant une série sur ce fait divers, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade explique dans les colonnes de Ouest-France que "l'idée n'était pas de raconter le fait divers en lui-même mais de raconter ce que ce fait divers dit de nous et pourquoi il aura fallu 30 ans pour démasquer le coupable". La série analyse ainsi les rouages de la culture du viol à travers différents protagonistes : les victimes et le violeur, mais aussi les enquêteurs, la justice ou encore les gendarmes.

Alix Poisson incarne d'ailleurs Christine, l'une des victimes du violeur. En interview à Ouest-France, elle revient elle aussi sur ce que ce fait divers dit de la société actuelle et de la manière dont on perçoit les agresseurs : "Ce qu'on n'a pas voulu voir pendant des années, c'est que 90 voire 95% des violeurs sont des gars tout à fait normaux, qui ont une famille, qui vont bosser. Ils sont là, sous nos yeux, mais on ne les voit pas".

Les épisodes déjà visibles gratuitement

Le reste du casting est composé de visages connus : Noémie Lvovsky incarne la maire et Clémence Poésie une scientifique. Olivier Gourmet, lui, prête ses traits à un commandant de la gendarmerie. Enfin, le rôle du violeur est incarné par Jonathan Turnbull, qui a fait des apparitions dans la série Sentinelles et le film Revoir Paris.

Sambre est diffusé chaque lundi à 21h10 sur France 2. Mais l'intégralité des épisodes est déjà disponible en streaming sur la plateforme france.tv. Pour y accéder, il suffit simplement de s'inscrire gratuitement au site pour avoir accès à tous les épisodes, mais également au reste des programmes de France Télévision.