Les Experts, Las Vegas : ils n'en finiront jamais... Retour aux origines et retour de personnages cultes sur TF1

Attention, le téléspectateur distrait pourrait penser qu'il s'agit d'une énième rediffusion. Les Experts : Las Vegas est pourtant bien un nouveau volet de la saga, entamée en 2000...

Elle nous a fait faire le tour des Etats-Unis avec des centaines de crimes toujours plus odieux et techniques. La série Les Experts, qui bat des records de longévité depuis sa création en 2000, a fait son retour il y a déjà quelques temps outre-Atlantique. Après quatre volets de plusieurs saisons chacun et des centaines d'épisodes passant par Las Vegas ("Les Experts" tout court de 2000 à 2015), Miami (2002-2012), Manhattan (2004-2013) et Quantico ("Les Experts : Cyber" en 2015-2016), la saga est revenue en 2021 outre-Atlantique, avec trois saisons inédites.

TF1 a enfin programmé ce cinquième volet de l'énorme franchise américaine, intitulé Les Experts : Las Vegas, à partir du mercredi 30 octobre 2024. Et le programme reprend place là où tout a commencé il y a 25 ans ou presque, dans le "Crime Lab" de Las Vegas, où les téléspectateurs vont retrouver une partie de l'équipe originelle.

Des acteurs historiques de retour au casting

Dans Les Experts : Las Vegas, on retrouve donc des personnages dont tout le monde ou presque a déjà vu le visage à la télévision, mais que seuls les fans aguerris pourraient nommer : le "boss" Gil Grissom (William Petersen), David Hodges (Wallace Langham), Jim Brass (Paul Guilfoyle), Catherine Willows (Marg Helgenberger), Greg Sanders (Eric Szmanda) et Sara Sidle (Jorja Fox).

En réalisant le petit exploit de réunir autant d'acteur du casting de 2000, Les Experts : Las Vegas a donc tout du reboot parfaitement ficelé. Cette suite directe de la toute première déclinaison des Experts, diffusée jusqu'en 2015, introduit d'ailleurs comme il se doit de nouveaux personnages, incarnés par Paula Newsome (Virginie Emane, ou Maxine "Max" Roby, nouvelle cheffe du Las Vegas Crime Lab), Matt Lauria, Mel Rodriguez et Mandeep Dhillon.

Que raconte Les Experts : Las Vegas ?

Les Experts : Las Vegas débute avec du très lourd dès le premier épisode de la première saison : Jim Brass est attaqué à son domicile par un inconnu, qu'il abat en état de légitime défense. Au vu des numéros de série des billets retrouvés sur l'assaillant, l'ancien capitaine est persuadé que celui-ci a été envoyé par Lucky, un kidnappeur sévissant dans les années 90.

Jim décide alors de faire venir Sara Sidle à Las Vegas afin qu'elle travaille avec la nouvelle équipe de police scientifique pour retrouver le criminel. C'est alors que Max, la nouvelle cheffe du laboratoire, reçoit la tête décomposée de la dernière femme enlevée par Lucky. Ce dernier sévit encore en enlevant une policière et grâce à son ADN partiel, les enquêteurs parviennent à l'identifier : il s'agit de Bill Dwyer. Ancienne et nouvelle équipe vont mettre leurs talents en commun pour traquer le criminel et au passage tenter de sauver un labo de plus en plus menacé.

Que pensent les critiques des Experts : Las Vegas ?

Les Experts : Las Vegas (CSI : Vegas selon son nom original), c'est 3 saisons et 41 épisodes qui ont déjà été diffusés aux Etats-Unis, de 2021 et jusqu'à mai 2024, sur la CBS et sur Paramount+. De quoi avoir de nombreux avis critiques sur cette nouvelle déclinaison. Certains ont d'ailleurs salué un "reboot intelligent qui introduit de nouveaux acteurs forts et un scénario intrigant". Variety a notamment aimé le tout début, avec cette "attaque violente contre un personnage qui revient" puis une série qui "tente d'équilibrer une dynamique classique avec une nouvelle énergie".

D'autres sont plus mitigés voire carrément déçus. Si la présence de la vieille garde semble maintenir l'intérêt des fans, la nouvelle équipe peine à se distinguer selon plusieurs avis. "Ce CSI ne se distingue pas de tous les autres : le même zoom de caméra spectaculaire et les mêmes photos d'horizon éclaboussantes. La même obsession dérangeante pour le porno cadavérique", liste une des critiques américaines.

Plus sévère, USA Today pointe une intrigue "si absurde et déroutante que même les personnages se livrent à des acrobaties logiques pour justifier leurs actions". "Tous les tics cinétiques d'avant sont présents : le travail de caméra plongeant, les paysages urbains nocturnes étincelants, le montage rapide... Mais là où ces éléments semblaient autrefois férocement modernes et excitants, même s'ils étaient toujours un peu loufoques, ils semblent désormais datés et encore plus loufoques aujourd'hui", poursuit le journal.

En somme, les scènes de crime sont de retour, mais rien n'a vraiment changé depuis 2000, selon de nombreuses chroniques. Finalement, Les Experts : Las Vegas est sans doute réservé à ceux qui ont aimé la série originale de 2000 à 2015. Ils seront peut être les seuls à apprécier cette suite.