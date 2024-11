Cats Eyes : qui est qui dans l'adaptation du célèbre manga par TF1

Adapter un manga culte des années 1980 en prises de vues réelles, avec de vrai actrices, à la télévision : c'est le pari osé de Cat's Eyes sur TF1. Mais qui interprète qui dans cette drôle de série ?

La série événement a été programmée à partir du lundi 11 novembre, sur TF1. Et la première chaîne joue gros avec cette fiction, aux antipodes de Joséphine Ange gardien, Camping Paradis et des séries policières, comiques ou dramatiques auxquelles son public a été habitué. Plus de 40 ans après le manga et 30 ans après le dessin animé, Cat's Eyes revient en 2024, dans une version moderne en live action, avec de vrais actrices et dans un vrai décor.

Cat's Eyes a d'abord été un manga populaire au Japon, publié de 1981 à 1985 et adapté une première fois en en série animée par Tokyo Movie Shinsha dès 1983. Ses 73 épisodes seront diffusés dans plusieurs pays à partir de 1986, marquant toute une génération de téléspectateurs, dont les amateurs du Club Dorothée en France notamment.

Que raconte la saga Cat's Eyes ?

Cat's Eyes suit les aventures des sœurs Kisugi, devenues les soeurs "Chamade" dans la version française : Hitomi (Tamara Chamade), Rui (Sylvia) et Ai (Alexia). Le jour, les trois soeurs tiennent un café à Tokyo. La nuit, elles deviennent des voleuses expertes, connues sous le nom de "Cat's Eyes". Leur but : récupérer des œuvres d'art ayant appartenu à leur père disparu. L'inspecteur Toshio Utsumi (l'inspecteur Chapuis), aussi maladroit qu'amoureux d'une des soeurs, tente de mettre la main sur ces cambrioleuses de choc.

Très attendue, la série de TF1 aura nécessité un budget conséquent, digne d'une superproduction. Sept ans de développement et des années de discussions avec l'auteur du manga, le Japonais Tsukasa Hōjō, ont été nécessaires pour lancer ce projet. Ce nouveau Cat's Eyes a notamment séduit le mangaka parce qu'il resterait fidèle, selon ses producteurs, à l'esprit originel de la saga. Tsukasa Hōjō aurait aussi été convaincu par le pari de l'"origin story", histoire dans laquelle on suit les débuts des trois sœurs avant qu'elles ne deviennent de célèbres voleuses.

Claire Romain, Camille Lou, et Constance Labbé jouent Sylvia Chamade, Tamara Chamade et Alexia Chamade. © Montage © THOMAS BRAUT / BIG BAND STORY / TF1 - @ SHUEISHA / TMS ENTERTAINMENT / TOKYO MOVIE SHINSHA, via PhotoTélé

Qui est qui dans la série Cat's Eyes de TF1 ?

Côté personnages, 200 actrices ont passé des essais pour décrocher les rôles principaux. Ce sont finalement Camille Lou (Tamara), Constance Labbé (Sylvia), et Claire Romain (Alexia) qui se glissent dans la peau des trois héroïnes. L'inspecteur Chapuis est joué par le rappeur MB14, qui tombera amoureux de Tam. Elodie Fontan incarne Prudence, une tueuse à gages créée spécialement pour la série.

Tamara Chamade / Hitomi Kisugi est interprétée par Camille Lou. Figure principale des Cat's Eyes, Tam échafaude les plans de leurs cambriolages. La plus athlétique, mais aussi la plus romantique, elle entame une histoire d'amour avec l'inspecteur Chapuis.

Sylvia Chamade / Rui Kisugi est jouée par Constance Labbé. C'est l'aînée des sœurs, la plus sage et la stratège de la bande. Elle dirige le café le jour et mène les opérations de Cat's Eyes la nuit.

Alexia Chamade / Ai Kisugi est interprétée par Claire Romain. La benjamine, étudiante férue d'arts martiaux et de gadgets. Intrépide et casse-cou, elle n'hésite pas à se jeter dans la mêlée.

L'inspecteur Quentin Chapuis / Toshio Utsumi est joué par MB14. Chargé d'arrêter les Cat's Eyes, il tombera sous le charme de Tam sans connaître sa double identité.



La série Cat's Eyes prend place loin de Tokyo où elle est née, dans un Paris contemporain, et réinvente certains éléments. De nombreux lieux emblématiques de la capitale ont servi de décor, de la Tour Eiffel au Louvre en passant par Versailles. Le tournage, décrit comme éprouvant par l'équipe, a d'ailleurs dû être accéléré pour s'adapter au calendrier des Jeux olympiques de Paris. Mais le réalisateur Alexandre Laurent et les producteurs Benjamin Dupont-Jubien et Mehdi Sabbar ont promis de belles surprises aux fans avant sa diffusion, même le générique français de la série animée a été repris !

Surtout, la série de TF1, a conservé le mélange d'action, d'humour et la touche de romance de l'anime devenu culte. De quoi séduire à la fois les nostalgiques et une nouvelle génération de téléspectateurs. Une saison 2 est déjà en cours d'écriture.