Astrid et Raphaëlle : un énorme retournement à la toute fin ! Comment se termine la saison 5 de la série ?

La saison 5 d'Astrid et Raphaëlle s'achève ce vendredi 20 décembre, sur France 2, avec un dernier épisode riche en émotions. Une fin palpitante à ne surtout pas manquer.

La 5e saison d'Astrid et Raphaëlle, diffusée depuis l'automne sur France 2, aura été riche en bouleversements pour nos deux héroïnes. Tandis que Raphaëlle (Lola Dewaere) a dû affronter une fausse couche et s'est encore rapprochée de Nicolas, Astrid (Sara Mortensen) s'est retrouvée déstabilisée par le départ forcé de son ami Tetsuo pour le Japon. Une séparation difficile qui lui aura néanmoins permis de réaliser l'importance de ses sentiments.

Après avoir rouvert de douloureux chapitres de son passé, la documentaliste surdouée, autiste Asperger, a fini par prendre une décision majeure : demander Tetsuo en mariage pour lui permettre de revenir vivre en France. Après avoir étudié le mariage de A à Z et épluché tout ce qu'il implique dans le code civil, elle veut donc aller au bout de cette belle preuve d'amour et d'engagement. Mais le destin d'Astrid et Raphaëlle leur réserve encore quelques surprises...

Que raconte le dernier épisode d'Astrid et Raphaëlle ?

Pour leur dernière enquête de la saison, Astrid et Raphaëlle se retrouvent sur le plateau d'un tournage, où un acteur a été tué par balle. Ce qui semblait être un accident va vite se révéler être un meurtre savamment orchestré. Les téléspectateurs connaîtront d'ailleurs l'identité du coupable dès le début du dernier l'épisode d'Astrid et Raphaëlle, un clin d'œil assumé à la série Colombo. Mais un ultime rebondissement pourrait bien les prendre à contre-pied.

C'est donc ici qu'on sort le fameux "attention spoiler" ! Les dernières lignes de l'article vont raconter comment se termine cet ultime épisode d'Astrid et Raphaëlle, saison 5.

Car celui qui tirait les ficelles du meurtre en réalité n'était autre qu'Alain Lamarck, incarné par Stéphane Guillon, vieil antagoniste de la série, qui avait disparu dans la saison 3 et revient par surprise dans cette 5e année. Alors que l'enquête semble bouclée, ce dernier va d'ailleurs se présenter directement à Astrid pour lui proposer une nouvelle énigme, à laquelle son cerveau ne pourra résister. Cette énigme va la mener, avec Raphaëlle, à un nouveau cadavre : celui de Denis Chartreux, moniteur de centre équestre qui avait maltraité Astrid dans sa jeunesse.

Comment se termine la saison 5 d'Astrid et Raphaëlle ?

Liant ce meurtre à ses crises et à ses visions, Astrid va immédiatement se convaincre qu'elle a elle-même tué Denis Chartreux d'un coup de fourche il y a des années. Mais c'est sans compter sur la ténacité de Raphaëlle, qui va traquer Alain Lamarck et le tuer dans un premier dénouement sanglant, permettant à la vérité d'éclater. On apprendra que c'est finalement Samy, l'ami d'Astrid, qui à l'époque s'était emparée de la fourche des mains de la jeune fille et avait tué Denis Chartreux par accident.

Comme d'habitude, la perspicacité et la complémentarité du duo va lui permettre de résoudre ce grand mystère. Mais les fans d'Astrid et Raphaëlle vont surtout attendre un autre dénouement ce soir, celui de l'union entre Astrid et Tetsuo. Alors que l'ultime épisode de la saison 5 semble s'achever par ce mariage pas comme les autres, dans le bonheur et avec l'humour qui sied à un tel moment, tout va pourtant basculer de nouveau.

En s'amusant avec les alliances et en voulant discrètement essayer la bague d'Astrid, en pleine cérémonie, Raphaëlle va soudainement s'écrouler. Car la bague a été empoisonnée ! En s'évanouissant, la policière va immédiatement réaliser qu'il s'agit d'un dernier forfait d'Alain Lamarck, qui a pu empoisonner la bague avant de mourir. Quand lui même a été touché par balle, il avait d'ailleurs lancé à Astrid, tétanisée, un message très évocateur : "Nous nous retrouverons bientôt Madame Nielsen, tous mes voeux"... Pour connaître la suite désormais, il faudra regarder la saison 6.