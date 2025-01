L'une des plus anciennes séries policières fait son retour, avec ses meurtres farfelus et ses personnages excentriques

Cela fait 25 ans que cette série anime discrètement les soirées télé. Elle fait partie des plus longues de l'histoire et fait tout de même son retour à la télévision cette semaine...

Dans le paisible comté fictif du Midsomer, au cœur de la campagne anglaise, les apparences sont souvent trompeuses. Derrière les cottages de charme et les verts pâturages se cachent des drames familiaux, des inimitiés tenaces et des secrets inavouables qui mènent parfois au pire. Alors que la mort suspecte du patriarche d'une grande famille britannique déchire ses héritiers, un inspecteur aussi tenace que perspicace s'immisce dans les secrets de ce clan. Saura-t-il démêler le vrai du faux quand tout le monde semble avoir quelque chose à cacher ?

Ce scénario, c'est celui qui sera proposé aux téléspectateurs ce dimanche 26 janvier, à partir de 21h05, sur France 3. Les fidèles de la chaîne publique retrouveront pour l'occasion cet enquêteur qui excelle dans l'art de décoder les non-dits et de révéler les faces cachées derrière les façades respectables. Courtois mais tenace, il ne se laisse pas duper par les mensonges et les faux-semblants. Encore moins par les meurtres toujours plus farfelus qu'il se coltine depuis plus de 25 ans !

Les photos de la saison 24 font déjà rêver. © Mark Bourdillon / Bentley Productions & All3media International, via PhotoTélé

Tressaillez de joie ! La 24e saison de l'Inspecteur Barnaby est arrivée sur la 3e chaîne. Une salve de nouvelles enquêtes pour l'increvable inspecteur en chef, qui va nous accompagner durant quatre semaines d'inédits minimum en France. La saga culte, qui a fêté ses 25 ans d'existence en 2022 (oui il y a eu des trous dans la raquette), fait partie des plus anciennes séries policières encore en activité, comme l'indiquait un récent classement du site Collider, tout juste devancée par New York, unité spéciale.

Lancé en 1997, Inspecteur Barnaby ("Midsomer Murders" en version originale) a su s'imposer comme un incontournable du polar à l'anglaise, avec désormais plus de 130 épisodes au compteur. Son succès inoxydable tient d'abord à des intrigues toujours originales et astucieuses, où les meurtres les plus insolites se succèdent dans des décors faussement tranquilles. De l'empoisonnement par grenouille tropicale à l'électrocution en salle de sport, l'imagination macabre des scénaristes semble sans limites. Une façon très maline de se réinventer, avec en prime une touche d'humour noir so British.

En un quart de siècle, Inspecteur Barnaby a ainsi réussi le pari d'intéresser un large public dans plus de 200 pays, en plus de son énorme succès en Grande-Bretagne. La série a même survécu sans heurt au changement d'acteur principal en 2011. Il faut dire que son autre force réside dans ses personnages hauts en couleur, campés avec un délicieux mélange de réalisme et d'excentricité. Face à un Barnaby flegmatique et stoïque, incarnant la quintessence du gentleman-détective, défile une galerie de suspects atypiques, voire loufoques, tous porteurs de lourds secrets. Leur étrangeté, dans ce décor un brin nostalgique de campagne anglaise, peut encore maintenir la saveur à la série pendant un moment.