Alert - Missing Persons Unit : un gros détail change dans la saison 2 et la série en avait bien besoin...

La saison 2 d'"Alert - Missing Persons Unit" semble donner un nouveau souffle à la série. Après une première saison mitigée, un changement majeur va peut être sauver le concept...

Alert - Missing Persons Unit est une série policière américaine lancée en 2023 sur la chaîne Fox. Elle suit l'unité des personnes disparues de la police de Philadelphie, dirigée par Nikki Batista (Dania Ramirez) et son ex-mari Jason Grant (Scott Caan). Chaque épisode les voit résoudre des affaires de disparitions, tout en gérant leurs problèmes personnels.

Au cours de la première saison, diffusée l'an dernier en France sur M6, les critiques avaient d'ailleurs pointé du doigt l'intrigue principale tournant autour de la réapparition soudaine de Keith, le fils disparu du couple. Il est vrai que dès le lancement d'Alert - Missing Persons Unit, il semblait évident que l'individu mentait, comme nombre de téléspectateurs l'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, Nikki et Jason, deux experts dans la détection du mensonge faut-il le rappeler, se laissaient berner naïvement pendant une bonne partie de la saison... Ce fil rouge peu crédible avait complètement gâché le potentiel d'une série qui possédait par ailleurs de bonnes bases.

Que raconte la saison 2 d'Alert - Missing Persons Unit ?

La saison 2 d'Alert - Missing Persons Unit, programmée à partir du samedi 1er février 2025 sur M6, apporte fort heureusement un changement majeur à cette intrigue bancale, voire frôlant le ridicule. L'intrigue autour du faux fils Keith ayant été bouclée, la série peut enfin se concentrer sur des cas plus intéressants, mais aussi d'explorer davantage les personnages et leurs parcours.

On va par exemple apprendre dans cette deuxième saison que dans ses débuts, Nikki a utilisé un petit caïd irlandais comme informateur pour faire avancer sa carrière, un choix qu'elle regrette aujourd'hui. De son côté, Jason fait appel à une ancienne connaissance d'Afghanistan, une hackeuse nommée Landry, pour obtenir illégalement un rapport de police. De quoi corser et densifier à la fois la relation entre les protagonistes.

Cette évolution apporte aussi un nouveau souffle à Alert - Missing Persons Unit. Jason semble enfin accepter que son mariage avec Nikki est terminé, alors qu'elle s'apprête à épouser Mike, qui devient en outre le nouveau partenaire de Jason (vous suivez ?). Les deux rivaux commencent même à créer des liens... Nikki doit de son côté gérer sa promotion en tant que capitaine et les pressions du nouveau commissaire pour museler les méthodes borderline de Jason.

Prise d'otage dans un bus, mafieux assassiné et imitateurs...

Ce samedi, dans le premier épisode d'Alert - Missing Persons Unit saison 2, l'unité doit gérer une prise d'otage dans un bus scolaire. Le ravisseur exige la libération d'un mafieux emprisonné. L'équipe parvient à retrouver les passagers sains et saufs, mais juste après, la voiture transportant le criminel et son avocat explose. Cette affaire semble partie pour constituer un nouveau fil rouge de la saison.

Au rayon des disparitions originales, un épisode va entrainer le téléspectateur sur la piste d'un imitateur de Benjamin Franklin, porté disparu après 20 ans à jouer le rôle sans jamais sortir du personnage. L'affaire prend un tour dramatique quand on découvre qu'il était en réalité un ancien mafieux en fuite, mais qui n'arrivait pas à abandonner la fille qu'il avait laissée derrière lui.

En se libérant du boulet scénaristique de la saison 1 et en misant sur des intrigues mieux ficelées, Alert semble ainsi avoir trouvé la bonne formule. Aux Etats-Unis, où la saison 2 s'est déjà achevée et où la saison 3 est attendue, les critiques estiment que la saga "réalise enfin son potentiel" et commence à s'imposer comme une série procédurale (on dit comme ça aux States) efficace, à défaut d'être révolutionnaire. A vous de juger...