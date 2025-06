Avec Tout pour la lumière, un feuilleton de trop sur TF1 ? Un autre programme pourrait vite être menacé

Cette semaine, TF1 lance son nouveau feuilleton "Tout pour la lumière". Un pari osé alors que la chaîne compte déjà trois programmes du même genre.

Que la lumière soit ! TF1 accueille à partir de ce lundi une nouvelle fiction quotidienne, Tout pour la lumière, série musicale événement, co-produite avec Netflix et bourrée d'anciens de The Voice. La diffusion du nouveau feuilleton est une petite révolution puisque les trois premiers épisodes ont été mis en ligne dès vendredi sur Netflix, puis deux autres ce week-end. Cinq nouveaux épisodes seront ensuite ajoutés chaque semaine sur Netflix, avec un rythme quotidien encore jamais vu sur la plateforme.

De son côté, TF1 programmera Tout pour la lumière tous les jours à 18h en plus de sa diffusion sur TF1+. Ce qui veut dire que la Une va désormais aligner trois feuilletons d'affilée chaque soir : Tout pour la lumière à 18h, Ici tout commence à 18h30 et Demain nous appartient à 19h10, sans compter Plus belle la vie, encore plus belle en début d'après-midi ! Un enchaînement inédit tandis que France Télévisions ne propose qu'un seul programme similaire, avec Un si grand soleil sur France 3.

Tout pour la lumière : les jurés vont bientôt rendre leur verdict. © FRANCOIS LEFEBVRE / CAPA PICTU

S'ils sont souvent présentés comme des vaches à lait pour le secteur, la première chaîne ne risque-t-elle pas d'atteindre un trop plein de feuilletons dans les prochains mois ? Plus belle la vie, relancé par la Une début 2024, est relégué désormais à 14h sur TF1 (et à 20h30 sur TFX) après être passé depuis longtemps sous les 2 millions de téléspectateurs en audience linéaire. Demain nous appartient (depuis 2017) et surtout Ici tout commence (depuis 2020) peinent souvent quant à eux à atteindre ces 2 millions de fidèles ces dernières mois, alors qu'ils culminaient encore à 2,5 voire 2,6 millions en moyenne entre septembre et mai dernier (chiffres Médiamétrie).

Dans la bataille du pré-access, Un si grand soleil semble afficher de meilleures audiences (2 à 2,5 millions en juin, 2,8 millions en moyenne depuis septembre). De quoi amener TF1 à faire le tri dans les prochains mois ? Ici tout commence, le plus faible, semble le feuilleton le plus exposé voire menacé, mais avec deux inconnues. D'abord, avec 40% de parts d'audience chez les responsables des achats (ex-ménagères) de moins de 50 ans, les annonceurs restent très attachés à ces formats.

D'autre part, la diffusion en streaming de chacun de ces programmes gonfle les chiffres et peut continuer à séduire les chaines, qui cherchent à attirer jeunes et moins jeunes sur leurs plateformes. Les feuilletons figurent ainsi "dans le Top 5 des programmes les plus visionnés de sa plateforme" TF1+, a indiqué Fabrice Bailly, directeur des programmes du groupe dans Les Echos, qui se sont aussi posé la question de la surexposition des téléspectateurs face aux feuilletons.

"On imagine à tort que les téléspectateurs regardent tous les feuilletons, mais il y a en fait des publics différents, avec pour chacun des genres et des intrigues différentes", abonde Stéphanie Brémond, en charge des séries quotidiennes de Studio TF1. Tout pour la lumière sera donc peut-être un game changer, avec un effet quitte ou double.