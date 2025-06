Beaucoup de parents les disent aux enfants avant le bac ou le brevet, ces 5 phrases sont pourtant dévastatrices

L'approche des examens est toujours stressante. Les parents peuvent être un véritable soutien pour les candidats, mais il faut éviter quelques commentaires.

La période des examens de fin d'année est là, et c'est toujours un passage stressant pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. Si leur soutien est très important, il doit être maitrisé. Etre tout le temps derrière les collégiens ou lycéens n'est pas la bonne méthode, il est préférable d'échanger avec eux autour de leurs révisions de dernière minute et de leur demander s'ils ont besoin d'aide. S'ils y sont favorables, il faut s'adapter à leur méthode, sans chercher à imposer la sienne. Certaines phrases sont aussi à éviter durant cette période charnière car elles peuvent accentuer la pression ou faire douter vos enfants sur leurs capacités.

1. "J'attends de toi que tu obtiennes...". Fixer des attentes à son enfant n'est pas la meilleure approche. Ses performances n'appartiennent qu'à lui et il ne faut pas le forcer à analyser ses résultats avec un point de vue qui n'est pas le sien. La déception n'est, en plus, pas forcément une mauvaise chose. "Ils apprennent quelque chose de l'échec. Ce sera une expérience enrichissante", estime Cynthia McVey, ancienne directrice du département de psychologie de l'Université calédonienne de Glasgow, auprès de la BBC.

2. "Ton frère/ ta sœur a obtenu ces notes lors de l'examen". La comparaison avec d'autres élèves - et surtout avec les frères et sœurs - est aussi à proscrire. Cette réplique donnera l'impression à l'enfant d'être jugé, surtout qu'il sera probablement lui-même déjà amené à se comparer aux autres.

3. "C'est plus facile maintenant". La comparaison avec ses propres passages d'examen n'est pas non plus une bonne idée. Ce parallèle peut le faire douter de ses capacités, surtout s'il rencontre des difficultés. De plus, ce n'est pas forcément une affirmation véridique.

4. "Ne t'inquiète pas, tout ira bien". Si cette phrase peut sembler rassurante, il est préférable d'admettre que c'est une période stressante et de ne pas négliger ses inquiétudes. "Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils s'en sortiront parce qu'ils réussiront tout, ou est-ce que ça veut dire qu'ils s'en sortiront quoi qu'il arrive ?", questionne Cynthia McVey.

5. "Je suis content tant que tu fais de ton mieux". Cette phrase, qui est souvent prononcée, rattache la réussite de l'enfant à la satisfaction du parent. "Le bonheur devrait être une affaire individuelle, et non collective", explique Robbie Bryant, expert en orientation et éducation à l'Open Study College pour The Scarborough News. Il est donc recommandé de s'attarder davantage sur ce qu'il ressent personnellement.

Ainsi, s'il est essentiel de soutenir ses enfants qui passent des examens, il ne faut pas prendre trop de place et les laisser prendre les devants. Les parents peuvent être force de conseils, d'aide aux révisions, mais en prenant en compte leurs objectifs personnels et leur vision des examens.