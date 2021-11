SERVICE VOLE TF1. Service volé est un téléfilm diffusé sur TF1 ce lundi 22 novembre 2021. Julie de Bona incarne Isabelle Demongeot, ancienne championne de tennis victime de viols de la part de son entraîneur.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 20h45] C'est une terrible histoire vraie qui est adaptée en téléfilm sur TF1 ce lundi. Service volé revient sur la véritable histoire d'Isabelle Demongeot. Cette fiction, avec Julie de Bona au casting, est l'adaptation du livre du même nom écrit en 2007 par la tenniswoman. Elle y raconte les viols qu'elle dit avoir subi de la part de son entraîneur, Régis de Camaret, pendant neuf ans, de ses 14 à 23 ans.

Avec Service volé, Isabelle Demongeot est l'une des premières sportives à dénoncer les violences sexuelles que subit une championne par son entraîneur. Les faits se sont déroulés dans les années 1980, alors qu'elle n'est qu'une jeune adolescente. Après avoir fait des recherches sur son entraîneur pendant plusieurs années, l'ancienne championne de tennis découvre que 24 autres femmes ont subi les mêmes abus qu'elle. Grâce à leur témoignage, et notamment à celui de deux victimes mineures pour lesquelles les faits n'étaient pas prescrits, Régis de Camaret est condamné à dix ans de prison ferme en 2014.

Synopsis - Jeune prodige du tennis, Isabelle Demongeot a tu pendant des années les agressions sexuelles et viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur. A l'aube de ses quarante ans, des années après les faits, l'ancienne championne du tennis féminin est rattrapée par son passé. Est-elle la seule victime ? Isabelle Demongeot se lance alors dans une inlassable quête d'autres victimes, afin de faire éclater la vérité et que justice soit enfin rendue, plus de 20 ans après les faits.

Service volé est l'adaptation du livre d'Isabelle Demongeot

TF1 a choisi d'adapter le roman d'Isabelle Demongeot, Service volé, publié en mai 2007. Dans cet ouvrage, l'ancienne championne de tennis dénonce les viols qu'elle aurait subi de la part de son ancien entraîneur, Régis de Camaret, près de trente ans après les faits. Elle affirme dans ce livre avoir été victime de viols depuis ses 13 ans. Les abus sexuels auraient duré neuf ans et ont brisé sa vie. Dans le livre Service volé, Isabelle Demongeot témoigne contre son entraîneur et s'interroge sur l'emprise qu'elle a subi et qui l'a contraint au silence. Suite à la publication de ce livre, 25 autres personnes ont témoigné contre Régis de Camaret. L'entraîneur de tennis sera finalement condamné à 10 ans de prison en appel en 2014, pour des abus perpétrés sur deux autres jeunes femmes, les faits dont l'accuse Isabelle Demongeot étant prescrits.

Qui est Isabelle Demongeot, protagoniste de Service volé ?

Service volé retrace le combat mené par Isabelle Demongeot. Née le 18 septembre 1966, elle s'est illustrée en tant que joueuse de tennis professionnelle, étant en activité particulièrement dans les années 1980 et 1990. En 1989, Isabelle Demongeot devient championne de France en simple, quelques années seulement après avoir atteint le 4e tour de Wimbledon en 1986. On lui comptabilise également dix titres au WTA. Elle a également entraîné Amélie Mauresmo de 1999 à 2002.

Distribution complète de Service volé

Julie de Bona : Isabelle Demongeot

Samuel Labarthe : Frank Maraval

Laurent Lucas : Tony Maillant

Elodie Navarre : Betty

François Loriquet : Yves

Florence Pernel : Christine

Yannis Bougeard : Antoine

Delphine Chanéac : Delphine

Déborah Marique : Muriel

Jade Bestagno : Isabelle Demongeot (14 ans)

Sophie de Fürst : Christelle

Julie Duclos : Séverine

Marina Byk : Agnès

François Raison : Maître Larivière

Josiane Pinson : Maître Versini

Caroline Bourg : Michèle

Lia Khizioua Ibanez : Sonia

Mathéo Capelli : le juge

Combien d'épisodes de Service volé peut-on voir ?

TF1 a accoutumé ses téléspectateurs à ses séries sur des faits de société. Mais les fidèles de la première chaîne vont devoir changer leur habitude : Service volé n'est pas une série en plusieurs épisodes, mais un téléfilm de 90 minutes. En tant qu'unitaire, aucun autre épisode n'est prévu dans les semaines qui suivent. Il ne faut donc pas rater la diffusion sur TF1, ce lundi 22 novembre 2021 dès 21h05.

Diffusion sur TF1 et replay streaming de Service volé

Service volé est un téléfilm de 90 minutes diffusé lundi 22 novembre 2021 à 21h05 sur TF1 ou la plateforme mytf1. Il est toutefois possible de retrouver la fiction en replay streaming sur le site de mytf1 pendant une semaine. Notons également, pour les abonnés à la plateforme Salto, que Service volé est d'ores et déjà visible en streaming.