Orages en France : des vigilances maintenues et d'importants dégâts dans ces départements

Les vigilances orange pour les orages ont été levées partout sauf dans le Var, ce mardi 20 mai. Les intempéries pourraient être violentes dans le Sud-Est après avoir entraîné de nombreux dégâts en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine.

Les orages se sont calmés et la plupart des vigilances oranges ont été levées ce mardi 20 mai par Météo France. Seul le département du Var se trouve encore en alerte orange pour les orages, une vigilance qui doit durer jusqu'à la mi-journée. Les orages "sont attendus du Gard aux Alpes-Maritimes" et si leur "intensité est encore incertaine", ils pourraient "s'accompagner de grêle, de fortes rafales et donner des cumuls de l'ordre de 30 mm de pluie voire plus ponctuellement, en peu de temps", indique Météo France. Sur les départements du littoral méditerranéen, "une aggravation du niveau de vigilance n'est pas impossible", prévient l'agence météorologique.

Plus d'une trentaine de départements sont placés en vigilance jaune pour les risques orageux. Les alertes concernent essentiellement l'est du pays, du Sud-Est jusqu'à la frontière entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est, en passant par le centre du pays.

Orages, grêles... Les importants dégâts dans le Sud-Ouest

Si les perturbations se déplacent vers l'est, les orages ont surtout éclaté sur le Sud-Ouest ce lundi 19 mai et jusque dans la nuit. Après des intempéries étendues à toute la région, les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne ont été touchés par de violents orages dans la soirée et ont subi d'importants dégâts. Les cumuls de pluie étaient tels qu'ils ont atteint 30 à 40 mm en seulement une heure et ont été encore plus importants par endroits avec 60 à 80 mm. C'est dans le Tarn et la Haute-Garonne que les précipitations ont été les plus fortes avec des records respectifs de 75 et 79 mm de pluie dans certaines communes.

Ces pluies ont entraîné des inondations, notamment dans le Lot-et-Garonne), dans le Tarn-et-Garonne et dans les Landes. Les précipitations ayant fait sortir certains cours d'eau de leur lit, le risque de crue est à surveiller dans le Sud-Ouest et particulièrement autour de l'Aveyron, du Célé, de l'Isle amont et du Céou, selon Vigicrues. L'agence n'exclut pas de déclencher une vigilance orange dans la journée.

La pluie s'est parfois accompagné de grêle. Des grêlons de 5 cm se sont abattus dans plusieurs départements de manière très localisée et essentiellement en Haute-Garonne. Des accumulations de 10 à 20 cm de grêle ont été observées dans les communes d'Aurignac, de Comminges, de Le Fousseret, de Pins-Justaret ou au Muret. Certaines communes de l'Aveyron voisin ont également été impactées. Les grêlons ont endommagé des toitures, brisé des vitres ou encore abîmé les carrosseries de nombreux véhicules.

Un TGV déraille à cause d'une inondation

Dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins, les inondations ont entraîné le déraillement d'un TGV de la ligne Paris-Toulouse dans la soirée : le train a dû s'arrêter à 21h30 et être évacué de ses 507 passagers qui ont été conduits, indemnes, dans une salle des fêtes. "On a senti la voiture basculer et on a vu la crue se rapprocher. On a vu à ce moment là que l'on était plus sur les rails sur lesquels on était censé être", a témoigné à BFMTV l'une des passagères du TGV.

L'eau s'est depuis retirée sur la route qui longe la voie ferrée, mais elle a laissé beaucoup de boue et a emporté la plateforme qui soutient les rails de trains sur plusieurs mètres. Du faits de dégâts, la liste restera interrompue pendant au moins plusieurs jours selon la SNCF.