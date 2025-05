Guerre en Ukraine : Trump renonce, Poutine fait une proposition

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont dits satisfaits de leur entretien. Le président américain n'a finalement pas mis de menaces à exécution face à son homologue russe qui s'est opposé à un cessez-le-feu, mais à fait une proposition.

09:11 - Zelensky veut pousser Trump à sanctionner la Russie L'entretien téléphonique de Donald Trump avec Vladimir Poutine s'est terminé sans que des sanctions américaines soient prises ou même des menaces formulées. Un regret pour le président ukrainien qui estime que de nouvelles sanctions imposées la Russie "seraient déterminantes" sur sa capacité à poursuivre son invasion de l’Ukraine. "Des sanctions bancaires et énergétiques américaines seraient en grande partie déterminantes et l’on verrait si [Vladimir] Poutine et l’armée russe continuent à tirer profit de cette guerre, ou s’ils sont confrontés à de graves difficultés économiques", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse, lundi soir. Mais le chef d'Etat en guerre reconnaît que convaincre Donald Trump de suivre ses recommandations n'est pas simple : "Nous devons tous travailler dur avec les Etats-Unis afin qu’à un moment donné, lorsqu’ils en seront capables, ils imposent des sanctions appropriées"/

08:31 - Trump renonce à toute sanction contre la Russie Alors que Donald Trump avait montré des signes d'impatience et que le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, avait rappelé la préparation d'un train de sanctions par le Sénat américain avant l'entretien téléphonique, le locataire de la Maison Blanche n'a finalement opposé aucune sanction au maître du Kremlin. Le chef d'Etat a estimé que l'échange s'est "très bien passé". "Je pense que des progrès ont été accomplis", a-t-il déclaré disant espérer avoir "accompli quelque chose". Mais Donald Trump n'a pas indiqué avoir fait pression sur son homologue russe.

08:20 - La Russie, opposée à un cessez-le-feu, propose un "mémorandum" La Russie n'a pas fait évoluer sa position quant à un cessez-le-feu à l'issue de l'entretien entre Trump et Poutine, mais le maître du Kremlin a proposé un "mémorandum" : "La Russie est prête à travailler avec la partie ukrainienne à un mémorandum concernant un éventuel futur traité de paix définissant un certain nombre de positions et le proposera", a-t-il assuré. Cette note diplomatique pourrait par exemple préciser "les principes du règlement [du conflit], le calendrier d’un éventuel accord de paix", mais aussi "un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période si les accords pertinents sont conclus", a ajouté Vladimir Poutine, selon l’agence TASS.

08:09 - Trump promet des négociations "immédiates" entre la Russie et l'Ukraine, mais où et quand ? "La Russie et l’Ukraine vont commencer immédiatement des négociations en vue d’un cessez-le-feu et, plus important encore, de la fin de la guerre", a annoncé Donald Trump, sur son réseau Truth Social, à l'issue de son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Un optimisme qui se confronte à la réalité : aucune date et aucun lieu n'ont été arrêté pour de nouveaux pourparlers. L'idée d'une rencontre au Vatican, sur proposition du pape Léon XIV, est soutenue par les Etats-Unis, l'Ukraine et ses alliés européens. La Turquie, lieu des dernières négociations, reste aussi une option. La Russie ne s'est pas encore exprimé sur ces possibilités. Quant à la date, aucune n'a été avancée.

