SERVICE VOLE TF1. TF1 diffuse le téléfilm Service volé ce lundi, qui revient sur l'histoire vraie de l'ex-tenniswoman Isabelle Demongeot, victime de viols de la part de son entraîneur.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 15h03] TF1 s'attaque aux violences sexuelles dans le milieu du sport en adaptant le livre "Service volé" (2007). Dans cet ouvrage, l'ancienne championne de tennis Isabelle Demongeot dénonce les viols qu'elle a subis, depuis ses 14 ans et durant neuf ans, de la part de son entraîneur de tennis Mais elle n'est pas la seule victime de l'emprise de cet homme, et l'athlète s'est lancée dans une quête pour que son bourreau soit condamné par la justice. La première chaîne revient sur son combat dans un téléfilm choc diffusé ce lundi 22 novembre 2021, dès 21h05.

Au casting du téléfilm "Service volé", on retrouve l'actrice Julie de Bona. La comédienne, vue auparavant dans Peur sur le Lac ou encore Le Bazar de la Charité, prête ici ses traits à Isabelle Demongeot. Son ancien entraîneur dont elle dénonce les viols et agressions sexuels, est campé par l'acteur Laurent Lucas, protagoniste de Les Revenants ou Le Bureau des Légendes. Les téléspectateurs de TF1 reconnaîtront également Samuel Labarthe (Les Petits meurtres d'Agatha Christie), Florence Pernel (Crime à ou encore Delphne Chanéac (Laura). "Service volé" une fiction unitaire de 90 minutes, il n'y a donc pas d'épisodes supplémentaires après la diffusion ce lundi sur TF1.

Synopsis - Jeune prodige du tennis, Isabelle Demongeot a tu pendant des années les agressions sexuelles et viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur. A l'aube de ses quarante ans, des années après les faits, l'ancienne championne du tennis féminin est rattrapée par son passé. Est-elle la seule victime ? Isabelle Demongeot se lance alors dans une inlassable quête d'autres victimes, afin de faire éclater la vérité et que justice soit enfin rendue, plus de 20 ans après les faits.

Diffusion sur TF1 et replay de Service volé

Service volé est un téléfilm de 90 minutes diffusé lundi 22 novembre 2021 à 21h05 sur TF1 ou la plateforme mytf1. En tant qu'unitaire, aucun autre épisode n'est prévu les semaines qui suivent. Il est toutefois possible de retrouver la fiction en replay streaming sur le site de mytf1 pendant une semaine. Notons également, pour les abonnés à la plateforme Salto, que Service volé est d'ores et déjà visible en streaming.