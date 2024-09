La Star Academy a été programmée à l'automne 2024 pour une saison pleine de nouveautés.

La Star Academy version 2024-2025 a été programmée sur TF1 à partir du samedi 12 octobre 2024. Après la victoire du Normand Pierre Garnier lors de la précédente édition, la première chaîne ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'une nouvelle saison de son télécrochet fleuve, relancé en 2021. Il faut dire qu'au succès télévisuel s'ajoute la réussite d'une tournée très lucrative, devenue la plus importante, de France avec 450 000 places vendues.

TF1 a levé le voile le 25 septembre sur cette saison 2024-2025 de la Star Academy, qui compte son lot de changements et de nouveautés. Si Nikos Aliagas reste à la présentation et que Michael Goldman est maintenu en tant que directeur de la petite équipe, le format et le casting des profs change.

La Star Ac' a été programmée à partir du samedi 12 octobre 2024, avec un lancement suivi d'autres primes hebdomadaires tous les samedis soirs jusqu'à la finale. Une quotidienne, diffusée 7 jours sur 7 sur TF1+ et animée par Karima Charni, vient compléter le dispositif, avec des bonus toute la journée ainsi qu'un live disponible sur la version Premium de la plateforme.

Les fans ont par ailleurs été invités à interagir avec les élèves chaque dimanche, avec une série de questions-réponses. L'influenceuse Alix Grousset a quant à elle été convoquée pour l'interview officielle du candidat éliminé, chaque semaine. Cette dernière a été programmée le mardi, pour laisser le temps aux élèves de prendre du recul sur leur élimination.

Le corps professoral de cette Star Academy change : Malika Benjelloun reste prof de danse, Marlène Schaff devient "professeure d'expression scénique", Lucie Berdarnoni reste répétitrice et "grande soeur des élèves". Surprise en revanche puisque Adeline Toniutti, une des figures des précédentes éditions, a été écartée au chant au profit de Sofia Morgavi, chanteuse d'opéra et comédienne. A la place de Marlène Schaff, une nouvelle coach fait aussi son apparition, Fanny Delaigue, spécialiste de comédie musicale.

Même changement côté mise en scène puisque Pierre de Bauer est remplacé par le Belge Hugues Hamelynck, comédien, amateur d'impro, metteur en scène et directeur de café-théâtre. Le coach sportif change également avec l'arrivée de l'ancien champion du 110 m haies Ladji Doucouré à la place de Joe. Un nouveau pas dans la maison TF1 pour l'ancien athlète, après une participation à Danse avec les stars.

Les profs de la Star Academy 2024-2025

Malika Benjelloun, prof de danse

Marlène Schaff, prof d'expression scénique

Sofia Morgavi, prof de chant

Hugues Hamelynck, prof de théâtre

Ladji Doucouré, prof de sport

Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, répétitrices

La Star Academy est parrainée cette année par Clara Luciani, marraine de l'émission, qui a été invitée dès le premier prime pour accueillir les élèves. Plusieurs autres apparitions de la chanteuse ont été annoncées au fil de la saison, avec notamment une semaine spéciale consacrée aux évaluations et à la préparation d'un prime.

TF1 a aussi annoncé la venue de Lara Fabian et de Julien Doré en "profs exceptionnels", nouveau rôle imaginé par la production, avec un lien direct sur les immunités.

Les élèves candidats de la Star Academy répondent à un casting "ambitieux et différent de la saison précédente", selon Jean-Louis Blot, le patron de la société de production Endemol. Ils ont entre 18 et 24 ans, viennent de France, de Belgique et même de Suisse et ont "tous provoqué des émotions incroyables" durant les sélections, a-t-il assuré. Une seule candidate a été dévoilée le 25 septembre, lors de la présentation de la saison en conférence de presse : Emma, qui venait d'apprendre qu'elle était sélectionnée.

Pour cette Star Academy 2024-2025, TF1 a promis une nouvelle scène remodelée, pour être plus spectaculaire. Dans un plateau carré digne d'un ring, celle-ci a été dotée d'estrades amovibles pour ajouter du mouvement et d'une avant-scène pour que les élèves et les stars invitées puissent s'approcher du public.

TF1 a indiqué que le château de Dammarie-les-Lys, qui accueille la Star Academy depuis la première saison, a été pourvu de 61 caméras, avec une nouvelle salle et un foyer à disposition des élèves "pour faire des boeufs", autrement-dit se lâcher sur des improvisations dans un cadre informel. "Un trait d'union entre la vie de château et leur vie d'artiste", a promis Jean-Louis Blot.

Dans la mécanique du jeu, les nominations sont toujours annoncées dans la quotidienne, le jeudi. Seule nouveauté cette année : une battle organisée entre les trois premiers élèves du classement durant le prime hebdomadaire. A la clé pour le gagnant, une immunité pour la semaine suivante, même s'il reste engagé dans les évaluations de la semaine pour espérer garder son totem une semaine de plus.

Un défi impliquant directement les profs a aussi été annoncé, avec un travail avec un élève en particulier après les nominations autour d'une thématique, comme la danse, le théâtre… Le résultat : numéro spécial de l'élève choisi lors du prime.

Grégory Lemarchal à l'honneur

Un hommage à Grégory Lemarchal (encore un) a été programmé lors de cette saison de la Star Academy, le chanteur, décédé en 2007, ayant remporté le concours il y a vingt ans tout juste. Un nouveau single a aussi été annoncé par TF1 dans lequel les élèves de la promotion interprèteront une des chansons écrites par l'artiste avant sa disparition et restée dans un tiroir depuis.

Au terme de la dernière finale de la Star Academy diffusée sur TF1 le samedi 3 février 2024, Pierre Garnier a été sacré grand gagnant. Après avoir affronté en finale Julien, il a finalement été désigné par le public pour remporter le célèbre télé-crochet cette année. Il signe donc un contrat pour enregistrer un album avec la maison de disques Sony Music Entertainment France.

Que ce soient les primes ou les quotidiennes, la Star Academy est visible en replay. Comme pour ses autres programmes, TF1 met en ligne chaque nouvel épisode en replay sur sa plateforme de replay streaming gratuit MyTF1. Il suffit d'avoir un compte, sans avoir à payer, pour avoir accès à l'ensemble des replays mais aussi des extraits et des bonus. Rappelons également que moyennant 2,99€ par mois, il est possible de suivre le live de la Star Academy sur MyTF1 Max, du lundi au vendredi et le dimanche.