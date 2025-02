La face cachée de Catherine Laborde

Née le 8 mai 1951, Catherine Laborde est la fille d'un professeur d'anglais et d'une couturière espagnole, Maria del Pilar. Elle a deux sœurs, Françoise, devenue journaliste, et Geneviève moins médiatique. Les filles Laborde grandissent à Bordeaux et ont été partiellement scolarisées aux Etats-Unis dans les années 1960 en raison de nombreux voyages effectués outre-Atlantique avec leurs parents. Après le bac, Catherine Laborde a obtenu une licence d'anglais. En parallèle, elle suivait des cours au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, dans le but de devenir actrice.