Après les accusations de viols, Sébastien Cauet porte plainte pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds

Alors qu'une plainte pour viols a été déposée contre Sébastien Cauet, ce dernier a porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et dénonciations calomnieuses. Il nie les accusations.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Sébastien Cauet. L'animateur de NRJ, visé par une plainte pour viols depuis le 18 novembre, a annoncé par voie d'avocats qu'il avait porté plainte à son tour pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées.

Sébastien Cauet est visé par des accusations de viols depuis le 18 novembre dernier, date à laquelle une plainte a été déposée contre lui auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "viols sur mineure de plus de 15 ans" et "viols" suite aux accusations d'une jeune femme âgée aujourd'hui de 25 ans, pour des faits qui se seraient produits en 2014 et 2022. Sébastien Cauet nie fermement les accusations.

Dans un communiqué de presse, ses conseils ajoutent que cette nouvelle démarche judiciaire entamée ce 27 novembre "souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de [leur] client, avec un but financier dissimulé. Les avocats de Sébastien Cauet ajoutent que les accusations contre leur client sont "graves" et "infondées", et ajoutent avoir apporté des "preuves matérielles pertinentes" pour appuyer le dépôt de plainte.

Dans un message publié sur X (ex Twitter) mardi dernier, l'animateur vedette disait déjà avoir "les preuves de [son] innocence" et dit vouloir se battre "contre cette lamentable entreprise de déstabilisation". Il avait annoncé par la voix de ses avocats "avoir déposé plainte la semaine dernière pour le harcèlement qu'il subit depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux".

Accusé de deux viols

Mardi 20 novembre, L'Obs s'est procuré la déposition de la plaignante, qui a, depuis, également partagé ses accusations à l'antenne de BFM TV. Elle raconte avoir rencontré Sébastien Cauet en janvier 2014, après avoir "gagné un concours pour aller à Disneyland Paris avec lui et son équipe de NRJ", alors qu'elle était âgée de 15 ans.

Dans sa plainte, elle dit qu'il l'aurait ensuite convié "à un mix à Genève" quelques mois plus tard, alors qu'elle a 16 ans et lui 42. Au cours de la soirée, il lui aurait proposé de monter dans sa chambre d'hôtel écouter la maquette radio qu'elle avait apporté.

La plaignante dit qu'"il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe". Elle raconte que l'animateur lui aurait demandé de lui faire une fellation "si [elle] voulait réussir". "Je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes", précise-t-elle dans sa plainte.

Ce seraient les appels téléphoniques répétés de sa belle-soeur, avec qui elle était venue en Suisse, qui auraient stoppé Sébastien Cauet selon ses dires. "Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire", ajoute-t-elle. Par la suite, elle serait restée en contact avec l'animateur, qui aurait pris de ses nouvelles et aurait plusieurs fois eu des propos à connotation sexuelle.

La plaignante raconte ensuite avoir subi un second viol dans un parking, en 2022. Elle l'accuse de l'avoir à nouveau forcé à faire une fellation, "après une pression sexuelle récurrente" par messages. Elle raconte s'être sentie sous la contrainte de l'animateur, qui lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas sortir du parking facilement. Elle se serait alors exécuté "pour en finir". Depuis, elle assure qu'elle aurait "essayé de mettre fin à ses jours".

Sébastien Cauet dément et porte plainte

Sébastien Cauet "conteste fermement" le contenu de la plainte de la jeune femme, a annoncé son avocat dans un communiqué mardi 21 novembre. L'animateur a annoncé déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre "ces graves accusations infondées". "Sébastien Cauet est à la disposition de la justice et des services de police, en lesquelles il a pleinement confiance et apportera en toute sérénité les éléments de nature à démontrer l'inanité des accusations portées contre lui", ajoute son conseil.

Cela fait plusieurs semaines que Sébastien Cauet fait l'objet de témoignages sur le réseau social X. D'autres femmes l'accusent de leur avoir fait des propositions sexuelles en physique ou par messages. L'animateur radio a de nouveau démenti et déposé plainte pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Sur X, l'animateur s'est dit "profondément choqué des accusations portées contre [lui] ici". "Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires." Le parquet de Nanterre a pris en charge l'affaire, et l'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne.