Stéphane Bern (Laissez-vous guider) a refusé un poste au gouvernement, et il a été très cash

L'animateur de Laissez-vous guider sur France 2 a un temps été pressenti et même approché par Emmanuel Macron pour entrer au gouvernement.

Il est de retour sur France Télévision, aux côté de Lorànt Deutsch, sur France 2, ce mardi soir. Stéphane Bern co-présente un nouveau numéro de Laissez-vous guider, l'émission qui met le téléspectateur en immersion dans des lieux historiques, complétés par des reconstitutions en 3D. C'est "L'âge d'or des pirates et corsaires" qui est à l'honneur de ce nouveau numéro. Et le visage de Stéphane Bern revient à l'écran alors que les dossiers pour la "Mission Bern", aussi appelée "Mission Patrimoine", commencent à s'accumuler après le lancement des candidatures.

Depuis 2018, Emmanuel Macron a en effet confié à Stéphane Bern le soin de recenser et de sélectionner chaque année des monuments en péril et de trouver des financements pour assurer leur restauration et leur sauvegarde. Les dossier retenus bénéficieront de fonds, provenant en particulier du Loto du patrimoine, organisé en septembre. Ce rôle qui tient à coeur à Stéphane Bern a déjà permis de soutenir 627 sites, dont 72 projets emblématiques. De quoi obtenir un satisfecit de Macron lui-même, qui a déjà plusieurs fois salué le travail de la mission.

Et si Stéphane Bern se piquait de politique et endossait un rôle plus important à l'avenir ? Alors qu'un énième gouvernement doit être constitué en ce moment même, l'idée, pourtant saugrenue il y a encore quelques année, pourrait bien devenir sensée. Mais Stéphane Berna lui-même coupé court à toute spéculation. Et ce il y a déjà quelques mois.

Le nom de Stéphane Bern avait en effet circulé pendant le remaniement de janvier 2024, lors de la mise en place du gouvernement Attal. La rumeur voulait que le célèbre animateur de Laissez-vous guider ait été approché directement par l'Elysée pour devenir ministre de la Culture. C'est finalement Rachida Dati qui héritera du poste de Rima Abdul-Malak à l'époque.

Mais Stéphane Bern confirmera avoir bel et bien été contacté par Emmanuel Macron quelques jours plus tard et affirmera avoir catégoriquement refusé de rejoindre le gouvernement. "On m'a proposé un poste, je ne peux pas vous dire lequel, mais un jour Emmanuel Macron m'a dit : 'Ça ne te dirait pas un poste dans le patrimoine ?'", avait affirmé la vedette de France Télévisions lors d'un point presse, rapportait Pure Médias. "J'ai dit : 'Surtout pas'. Mon métier, c'est de faire de la télévision".

"J'ai déçu beaucoup de monde, mais je n'avais aucune intention" de devenir ministre, a martelé Stéphane Bern à l'époque, avec une explication très cash. "Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. J'ai un métier que j'adore [...]. Je ne veux pas m'enfermer dans un bureau, à diriger un établissement public ou être dans un ministère. Je suis beaucoup plus utile, me semble-t-il, là où je suis."

"J'ai la liberté de faire des choses pour les autres, ce que je ne pourrais pas faire si j'acceptais un poste", remarquait encore l'animateur, ironisant : "On m'aurait démissionné au bout de cinq minutes, j'aurais dit tout ce que je pense". Dont acte.