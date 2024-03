Nolwenn Leroy n'en peut plus de cette habitude des Enfoirés - elle a pris une décision radicale

Comptant désormais parmi les piliers de la troupe des Enfoirés, la chanteuse Nolwenn Leroy a tout de même dû mettre un tout petit peu de distance avec ses camarades de scène...

Depuis son arrivée parmi les Enfoirés, Nolwenn Leroy s'est progressivement imposée comme une figure incontournable de la célèbre troupe de chanteurs, acteurs, sportifs et humoristes, tous unis dans le but de réunir des fonds pour les Restos du Cœur. Au point aujourd'hui d'en devenir une des porte-paroles. Dans les médias, la chanteuse bretonne révélée par la Star Academy a déjà fait la promo de l'édition 2024 du grand concert, filmé à Bordeaux en janvier dernier et diffusé sur TF1 ce vendredi soir. Un concert qui célèbre les 35 ans des Enfoirés, mais qui marque aussi une séquence difficile pour les Restos du Coeur, en grandes difficultés face à l'augmentation de la pauvreté provoquée par l'inflation.

Si l'essentiel de la communication autour des Enfoirés 2024 est tourné vers l'appel à une plus forte mobilisation pour sauver les Restos et permettre de distribuer plus de repas aux personnes démunies, cette édition ne manque pas, comme chaque année, d'anecdotes sur les artistes et leurs relations au sein de la troupe. La gestion des échanges entre les dizaines de stars composant Les Enfoirés a notamment fait l'objet de quelques confidences de Nolwenn Leroy, lors d'un entretien avec Puremédias.com en amont de la diffusion. Et être célèbre ne permet visiblement pas d'échapper à ce que vivent de nombreux Français : une déferlante de sollicitations quotidiennes venues des messageries installées sur leurs smartphones.

"C'est comme dans tous les liens d'amitié, c'est de plus en plus fort, on se connaît beaucoup mieux. J'ai senti une évolution dans la façon dont chacun prenait sa place dans le groupe. Au début, on doit trouver sa place. Ce qui est merveilleux, c'est que même si on est de plus en plus nombreux, il y a toujours de la place pour les nouveaux", assure d'abord Nolwenn Leroy, qui voit dans cette dynamique de groupe un gros inconvénient. "On a un groupe Whatsapp avec beaucoup de monde", poursuit la chanteuse, "on l'avait créé au moment du Covid et il est resté et on s'envoie des messages régulièrement toute l'année".

Mais il y a un hic : lire, réagir et répondre aux messages Whatsapp des Enfoirés peut devenir "très chronophage" pour Nolwenn Leroy, au point de la pousser à prendre une décision radicale : stopper le flux de message pour se préserver. "Parfois, je suis obligée de le mettre en silencieux tellement il y a de messages". La chanteuse préfère se faire "un point en fin de journée", dépassée par les messages, les smileys, les lol, les kiss et les coeurs" échangés par les artistes de la troupe.

Nolwenn Leroy ne critique évidemment pas l'esprit de camaraderie ou le soutien mutuel qui règnent parmi les Enfoirés. Le spectacle des Enfoirés 2024, tourné à l'Arkéa Arena de Bordeaux, se veut inoubliable, riche en émotions et en performances. Il est diffusé à partir de 21h10 ce vendredi soir sur TF1.