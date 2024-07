Benjamin Pavard a retrouvé l'amour, et c'est encore une Miss qu'il a choisie !

Une nouvelle page s'ouvre pour le défenseur français, qui annonce ses fiançailles avec une ancienne Miss et star de télé-réalité...

Après un début d'année marqué par des déceptions sportives, Benjamin Pavard, défenseur de l'équipe de France et joueur de l'Inter Milan, a dévoilé une nouvelle réjouissante à ses fans : il va se marier. Sur Instagram ce 23 juillet, le footballeur de 28 ans a partagé une photo romantique avec sa nouvelle compagne, annonçant leurs fiançailles.

Pour cette occasion spéciale, Benjamin Pavard n'a pas lésiné sur les moyens. La demande en mariage s'est déroulée sur une plage pittoresque, décorée avec des roses blanches et des bougies, créant une atmosphère féerique. La photo partagée sur Instagram montre le couple habillé en blanc, s'enlaçant dans ce cadre enchanteur. En légende, Pavard a écrit en anglais : "She said yes", accompagné d'un émoji de bague de fiançailles.

Les réactions à cette annonce ont été rapides et enthousiastes. De nombreux amis et collègues footballeurs ont exprimé leurs félicitations. Yann Aurel Bisseck, un footballeur allemand, a commenté : "Félicitations frérot". Jérôme Boateng, également allemand, a ajouté : "Congratulations freroooo". Lucas Digne, un compatriote français, a écrit : "Congrats bro".

© Capture Instagram

Cette demande en mariage marque donc un tournant dans la vie du joueur, qui avait déjà vécu une rupture médiatisée en 2019 avec Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Cette fois, c'est Kleofina Pnishi, elle aussi Miss et star de télé-réalité, qui est l'heureuse élue. Née au Kosovo et arrivée en France à l'âge de cinq ans, Kleofina Pnishi a récemment célébré son 30e anniversaire.

Elle est connue pour avoir été élue Miss Provence en 2017 et pour avoir participé à l'émission de téléréalité Pékin Express en 2019, aux côtés de Julia Sidi-Atman, Miss Côte d'Azur 2017. Le duo avait atteint la quatrième place de la compétition. En 2018, Kleofina s'est également distinguée en atteignant la demi-finale du concours Miss France, remporté cette année-là par Maëva Coucke. Outre son parcours de Miss, Kleofina a su se faire un nom à la télévision. Elle a joué dans plusieurs séries populaires, notamment Plus belle la vie et Le mystère du Lac sur TF1.

Cette bonne nouvelle intervient après une période sportive compliquée pour Pavard. Bénéficiant d'un temps de jeu plus que réduit lors de l'Euro 2024, il n'a pas réussi à retrouver la place qu'il occupait en 2018, lors de la victoire des Bleus en Coupe du monde, Didier Deschamps ayant préféré d'autres cadres pour sa défense centrale et le poste d'arrière droit. Les Bleus ont finalement été éliminés en demi-finale par l'Espagne.