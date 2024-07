Décès de Yannik Mazzilli : les raisons de sa mort dévoilées

L'équipe de Scènes de ménages est à nouveau endeuillée. L'acteur Yannik Mazzilli s'est éteint des suites d'une longue maladie dans la nuit de lundi à mardi.

Connu pour avoir notamment prêté ses traits à Hervé, le frère d'Emma dans la série télévisée Scènes de Ménage, Yannik Mazzilli est mort à l'hôpital, auprès de sa femme Vanessa, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet 2024, ont révélé ses proches sur les réseaux sociaux. Une information par ailleurs confirmée par l'agent du comédien auprès d'Actu.fr. Comme le laissent entendre les différentes publications de ses proches, l'acteur originaire de Savoie est décédé après un "long combat contre la maladie". Il laisse derrière lui deux enfants, Mila et Liam, respectivement âgés de 18 et 15 ans.

Si peu d'autres informations nous parviennent concernant la nature exacte de sa maladie, le beau-frère de Yannik Mazzilli a lancé un appel à l'aide et ouvert une cagnotte solidaire afin d'aider la femme de l'acteur, Vanessa, qui a dû fermer son "salon" pour accompagner jusqu'à la fin Yannik Mazzilli. "En tant qu'artisan, elle n'a aucun recours : chaque jour de fermeture est un gouffre financier. Ni l'Urssaf, ni le propriétaire ne tiennent compte de sa peine", explique-t-il.

Valérie Damidot, Énora Malagré... Pluie d'hommages après l'annonce de la mort de Yannik Mazzilli

"Le grand Yannik Mazzilli nous a quittés… Il devait jouer avec nous cette pièce à la rentrée. C'est d'une injustice sans nom. D'une tristesse infinie..." a réagi Énora Malagré qui a par ailleurs eu une pensée pour "sa famille, ses amis". "Nous jouerons pour lui, la tête tournée vers les étoiles, là où il va continuer de briller de son talent, avec son petit sourire en coin", a-t-elle ajouté sur Instagram.

Le comédien Philippe Lelièvre lui a également rendu hommage sur Facebook. "Je suis effondré, triste et en colère devant cette putain d'injustice. Je pensais que les gars comme toi étaient immortels", a-t-il lancé, avant de se rappeler : "Tu étais si proche du personnage de Knut ce lutin de 1,95m plein de drôlerie, de tendresse et de naïveté." Et Valérie Damidot de rendre hommage à son compagnon de théâtre : "Mon premier pilote de série, c'était avec toi, on a tellement ri qu'on ne s'est plus quitté. Ma première pièce de théâtre, c'était aussi avec toi, on a encore ri comme des mômes. Ma première de one-man, tu étais aussi là."