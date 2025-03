Guerre en Ukraine : un mauvais signal américain sur les négociations avec la Russie

Le secrétaire d'Etat américain estime qu'il n'est pas encore l'heure de mener des négociations à haut niveau sur une paix en Ukraine et qu'il reste "beaucoup de travail à faire en particulier avec la Russie". Laquelle est parvenue à imposer ses conditions à chaque trêve.

09:01 - Des équipes franco-britanniques attendues en Ukraine "dans les prochains jours" Une mission franco-britannique doit ainsi se rendre "dans les prochains jours en Ukraine" pour préparer "ce que sera le format de l'armée ukrainienne" en cas d'accord de paix, et peut-être en attendant qu'un tel accord soit conclu, comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse hier. Cette équipe européenne ne combattra pas, mais formera l'armée ukrainienne qui reste la principale garantie de sécurité" du pays.

08:19 - Poutine juge à nouveau Zelensky illégitime et veut une "administration transitoire" en Ukraine Cela fait plusieurs mois que Vladimir Poutine juge son homologue ukrainien illégitime en référence au maintien du chef d'Etat à la tête de l'Ukraine malgré la fin de son mandat qui s'est terminé en 2024. Volodymyr Zelensky est toutefois dans son droit en tant que président puisque le régime ukrainien prévoit une annulation et un report des élections présidentielles en cas de guerre. Mais ce vendredi 28 mars, le maître du Kremlin demande à ce que son homologue soit destitué et qu'une "administration transitoire" soit mise en place sous l'égide de l'ONU. Vladimir Poutine envisage même, pour la première fois, une discussion "avec les États-Unis, même avec les pays européens, et bien évidemment avec nos partenaires et amis, sous l'égide de l'ONU".

08:05 - "Trop tôt" pour passer à l'étape suivante des négociations selon les Etats-Unis Le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime qu'il est prématuré d'envisager des pourparlers plus importants et portant véritablement sur une trêve durable en Ukraine avec la Russie. Alors que des discussions préliminaires duret depuis plusieurs semaines, l'Américain considère que "davantage de progrès doivent être effectués au niveau technique" avant de pouvoir passer à l'étape suivante comme il l'a indiqué lors d'un point presse. "Il y a beaucoup de travail qui doit être fait avec les deux parties, en particulier avec la partie russe", a-t-il insisté.

27/03/25 - 23:45 - Vladimir Poutine est "prêt à collaborer avec la Corée du Nord" Des soldats Nord-Coréens ont été identifiés sur le front en Ukraine, poussant notamment Emmanuel Macron à admettre, le 20 février lors d'un live sur ses réseaux sociaux, que le conflit était d'ores et déjà mondialisé. Vladimir Poutine s’est exprimé à ce sujet, jeudi 27 mars : "La Russie travaille avec persistance et confiance à la réalisation de ses objectifs en Ukraine, a affirmé le président russe. Nous sommes prêts à collaborer avec la Corée du Nord pour parvenir à un règlement du conflit."

27/03/25 - 23:24 - Vladimir Poutine parle d’"incohérences" de la pat de l’Union européenne Le président russe s’est exprimé jeudi sur la négociation de la paix avec l’Ukraine. Après qu’une trentaine de pays ont été réunis à Paris pour un sommet pour la paix en soutient à l’Ukraine, dont une majorité membre de l’UE, Vladimir Poutine a pointé des "incohérences" de l’Union pou résoudre le conflit. Il a également réitéré sa volonté de voir une "résolution du conflit ukrainien" par "des moyens pacifiques".

27/03/25 - 22:42 - Un avion de reconnaissance russe a été reperé aux abords des côtes allemandes Jeudi matin, la Quick Reaction Alert (QRA) ou « alerte de rection rapide » en français, s’est activée après avoir détecté un avion de reconnaissance russe proche des côtes allemandes, apprend-on de l’armée de l’air allemande. "La raison en était un avion inconnu au-dessus de la mer Baltique, qui volait sans plan de vol ni transpondeur activé", a expliqué l’armée. Celui-ci, un modèle Iliouchine II-20, a ensuite été "escorté" par deux avions allemands "sur plusieurs kilomètres" jusqu’à ce qu’il "fasse demi-tour et retourne en direction de la région de Kaliningrad", d’où sa venue avait été repérée. Selon le journal allemand Bild, l’avion russe a été repéré "à l’est de Rügen", île allemande de la mer Baltique, "et se dirigeait au moment de son interception « vers l’espace aérien allemand".

27/03/25 - 21:24 - Pour l’Allemagne, un cessez-le-feu sans la paix n’a pas de sens La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a annoncé lors d’une conférence de presse commune avec son homologue estonien l’envoie de systèmes de défense antiaérienne supplémentaire à l’Ukraine. Un moyen pour l’Allemagne de réaffirmer sa position : "Un cessez-le-feu aux conditions de Poutine ne serait pas la fin de la guerre : ce serait le prélude à la prochaine offensive…" Ainsi, la ministre allemande a confirmé que les sanctions européennes contre la Russie n’allaient pas être levées, une décision également soutenue par le chancelier sortant Olaf Scholz. "Nous savons que la vraie paix ne vient pas par la capitulation. Ceux qui font pression sur l’Ukraine pour qu’elle se rende ne négocient pas la paix, mais préparent le terrain pour une nouvelle escalade. Un cessez-le-feu aux conditions de Poutine ne serait pas la fin de la guerre : ce serait le prélude à la prochaine offensive… Notre réponse à la guerre de Poutine est la paix par la force. La paix par l’unité et la détermination européennes."

27/03/25 - 20:32 - La Russie s’attaque à la France sur le terrain de Mayotte La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé, lors d’un point presse, la "militarisation" de Mayotte : "En vertu du droit international, cette île appartient à l’Union des Comores", estimant que la présence militaire française à Mayotte servait à assurer le "contrôle d’un territoire d’outre-mer détenu illégalement." Une attaque à laquelle a rapidement répondu Manuel Valls, ministre des Outre-mer : " La Russie cherche et cherchera à nuire aux intérêts de la France partout." Il faut dire que cette intervention intervient juste après un sommet de soutien à l’Ukraine qui s’est tenu jeudi à Paris.

27/03/25 - 20:02 - Un nouvel accord sur les terres rares ukrainiennes ? Le Financial Times révèle qu’une nouvelle mouture de l’accord sur les terres rares ukrainiennes a été envoyé dimanche à Kiev par Washington. C’était pour cet accord que Volodymyr Zelensky s’était rendu à Washington où il a eu un échange particulièrement tendu avec Donald Trump, avant de quitter la Maison Blanche sans qu’aucun accord n’ait été signé. Cette nouvelle bouture consisterait à mettre en place un conseil de surveillance pour superviser un fond d’investissement conjoint à l’Ukraine et aux États-Unis afin de repartir les revenus pétroliers, gazier et miniers entre les deux pas. Washington nommerait 3 des 5 membres du conseil, ce qui lui procurerait d’emblée une majorité absolue face à Kiev, et donc un pouvoir de veto total sur le fond. Une manière de saper la souveraineté de l’Ukraine, selon des officiels ukrainiens, qui craignent de voir s’accroitre leur dépendance aux États-Unis avec cet accord dans l’état.

27/03/25 - 19:40 - Pour Zelensky, les États-Unis doivent "réagi" aux nouvelles frappes russes "Je pense que les États-Unis devraient réagir (...) On ne sait pas très bien qui surveille tout cela et comment", a assuré le président ukrainien lors d’une conférence de presse à Paris. Selon lui, les nouvelles frappes russes constituent une "violation" d’un moratoire flou sur les attaques contre les cibles énergétiques.

27/03/25 - 19:08 - Zelensky accuse Poutine de vouloir "diviser l'Europe et les Etats-Unis" Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à "diviser" l’Europe et les Etats-Unis. Le président russe s'est effectivement rapproché de Donald Trump, ces dernières semaines évoquant même des "normalisations" dans les relations américano-russes après plus de trois ans de guerre en Ukraine.

27/03/25 - 18:32 - La "coalition des volontaires est déjà à l'œuvre" Le chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a fait savoir que "la coalition des volontaires est déjà à l’œuvre" dans un message sur X ce jeudi. "Notre objectif est de mettre en place une architecture de sécurité durable pour les décennies à venir", a-t-il ajouté.

27/03/25 - 17:55 - Zelensky déçu du "peu de réponses" sur le déploiement de troupes européennes en Ukraine A l'issue du sommet européen à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit regretter qu'il reste encore "beaucoup de questions" et "peu de réponses" au sujet du potentiel déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien pour surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. "Quant aux actions de ce contingent, à ses responsabilités, ce qu'il peut faire, comment il peut être utilisé, qui en sera responsable, il y a beaucoup de questions. Jusqu'à présent, il y a peu de réponses", a-t-il déclaré, déçu.

27/03/25 - 17:17 - L'Ukraine et la Russie s'accuse de violer le moratoire sur les sites énergétiques L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve concernant les frappes sur les sites énergétiques ce jeudi. D'abord, le ministère russe de la Défense a accusé l'Ukraine d'avoir tiré sur trois installations en Russie et en Crimée. Kiev a aussitôt démenti les accusations. Puis un responsable ukrainien a accusé l'armée russe d'avoir tiré sur la ville de Kherson en privant d'électricité la plupart des habitants. Ce bombardement "ne semblait pas viser le secteur de l'énergie mais celui-ci a été touché", a expliqué ce responsable auprès de l'AFP.