Louis Aliot, condamné et inéligible, reste maire de Perpignan !

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, a été condamné à une peine d'inéligibilité. Mais en faisant appel, il pourra se présenter en 2026 !

Ce sont les montagnes russes pour Louis Aliot : le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national a été condamné ce lundi 31 mars par le tribunal de Paris, qui a rendu sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs aujourd'hui. L'ancien député européen était poursuivi pour détournement de fonds publics, comme Marine Le Pen.

La peine est considérable : Louis Aliot a été condamné lourdement, à dix-huit mois de prison, dont six mois ferme sous bracelet électronique, et trois ans d’inéligibilité. Mais contrairement à des informations qui se sont révélées inexactes, et que Linternaute avait un temps relayé de manière inappropriée, cette peine n'est pas liée à une exécution provisoire, "pour préserver la liberté des électeurs qui ont choisi leur maire", a déclaré la présidente du tribunal. Le parquet avait requis contre lui 18 mois de prison dont 12 avec sursis, 30 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

Louis Aliot va donc rester maire et va aussi donc pouvoir se présenter aux municipales. Il peut évidemment faire appel de cette décision de justice, qui est un jugement de première instance, et la peine d'inéligibilité prononcée sera donc suspendue jusqu'à un autre procès.

L'édile peut aussi compter sur une forme d'incompréhension qui devrait se manifester dans l'opinion. Louis Aliot mise sur cet aspect des choses, alors qu'il semble apprécié dans sa ville de Perpignan. Le maire a même anticipé sa condamnation : il a commandé une enquête de satisfaction à l'Ifop début mars, pour valoriser son action et jouer la carte de la légitimité de terrain.

Selon ce sondage, plus de 70 % des Perpignanais seraient satisfaits de son action, un excellent résultat dont il a fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Même Marine Le Pen a relayé cette enquête d'opinion, avec comme commentaire : "Essayez le Rassemblement national, c'est l'adopter !" Un joli slogan, mais bien inutile en cas de condamnation avec exécution provisoire.