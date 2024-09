Rétrogradé ! Jean-Pierre Foucault revient dans cette émission culte, mais par la petite porte

Jean-Pierre Foucault fait son grand retour à la télévision prochainement. Mais il sera étonnamment évincé de l'animation.

Pendant près de 20 ans, Jean-Pierre Foucault a été l'emblématique Monsieur Loyal de Qui veut gagner des millions. Avec sa gouaille, son empathie et ses célèbres "C'est votre dernier mot ?", il a fait de ce jeu un monument de la télévision française. Mais en 2019, TF1 lui retire les rênes de l'émission au profit de Camille Combal. Un choix qui avait surpris, voire choqué de nombreux téléspectateurs. L'émission ne durera pas plus d'une saison.

Mais en cette rentrée 2024, Qui veut gagner des millions opère un nouveau virage. Pour fêter les 25 ans du jeu culte, TF1 a décidé de relancer une série d'émissions. La chaîne a enregistré plusieurs primes événementiels qui seront diffusés en première partie de soirée à partir de ce mois de septembre. Un tournage XXL au Dôme de Paris, devant 3000 personnes, a été organisé.

Et Jean-Pierre Foucault va bien faire son grand retour lui aussi dans Qui veut gagner des millions. Une manière notamment de faire taire les rumeurs qui le disaient en froid avec TF1. "Je n'ai pas de soucis avec TF1, avec qui j'entretiens des relations extrêmement courtoises", assurait-il en avril dernier, mettant fin aux rumeurs de brouille. Son retour prouve d'ailleurs que l'animateur est resté en bons termes avec la chaîne et qu'il est prêt à jouer le jeu pour célébrer les 25 ans de "son" émission.

Reste que Jean-Pierre Foucault ne va pas vraiment retrouver sa place et devrait moins faire le malin le 20 septembre, date de la diffusion du premier numéro. Il ne sera pas dans le confortable siège de l'animateur, mais bel et bien dans celui, plus stressant, de candidat le temps de cette soirée spéciale. Une information confirmée par Arthur, celui qui va prendre les rênes de Qui veut gagner des millions. Pas de quoi provoquer d'animosité non plus entre les deux vedettes. Sur son compte Instagram, Arthur, qui rêvait depuis longtemps de présenter ce programme, a récemment écrit : "Il y avait celui qui était assis sur le siège pendant 19 ans. Le seul, l'unique, le GOAT, Jean-Pierre Foucault".

L'animateur de 76 ans viendra donc se frotter aux questions de culture générale et tenter de remporter un maximum d'argent pour une association. Jean-Pierre Foucault ne sera d'ailleurs pas le seul invité de marque de ces primes anniversaires. De nombreuses personnalités ont répondu présent à l'appel d'Arthur : Michèle Bernier, Dany Boon, Kev Adams, Gérard Darmon, Laurent Ruquier, Jeff Panacloc, Florence Foresti, Claudia Tagbo ou encore François-Xavier Demaison, pour ne citer qu'eux, viendront se frotter aux questions à choix multiples. De quoi offrir un beau spectacle aux téléspectateurs.