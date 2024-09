Patrice Laffont : parents, femme, fils et filles... Une folle histoire de famille

Patrice Laffont est au centre d'un programme, "Merci Patrice ! - hommage à Patrice Laffont", sur France 3, cette semaine...

Il a été le "Monsieur Loyal" de bien des jeux de la télévision. Patrice Laffont est mort à son domicile, à Oppède, dans le Vaucluse, le 7 août dernier, en plein milieu de l'été. Agé de 84 ans, l'animateur a été terrassé par une crise cardiaque. Et après les hommages privés lors de ses obsèques à Paris, où il a été inhumé au Père-Lachaise le 23 août, place désormais à l'hommage public. France 3 programme une émission spéciale, "Merci Patrice ! - hommage à Patrice Laffont", ce vendredi 13 septembre, à 21h05. L'occasion de se replonger dans le parcours de cette figure du petit écran, bien plus qu'un simple animateur.

Né le 21 août 1939 à Marseille, Patrice Laffont a grandi dans une famille prestigieuse et a lui-même fondé une lignée comptant une liste très inhabituelle de personnalités du spectacle et de la culture. Car Patrice Laffont est d'abord le fils de Robert Laffont, un nom incontournable de l'édition française. Fondateur des célèbres Éditions Robert Laffont, ce dernier a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la littérature. Ses deux sœurs, Anne Carrière et Isabelle Laffont, ont elles aussi suivi les traces de leur père en devenant éditrices.

Un mariage passionné, des retrouvailles inattendues

Côté famille et vie privée, la vie de Patrice Laffont a été marquée par des hauts et des bas. Marié une première fois à Catherine Laporte dès 1966, il a partagé quinze ans de vie commune avec elle, avant leur séparation. Cette relation a donné naissance à deux enfants, l'humoriste et actrice Axelle Laffont et le réalisateur Fabrice Laffont, qui ont donc chacun suivi des parcours artistiques. Après son divorce, Patrice Laffont rencontre Valérie-Caroline Tavernier, une jeune femme de 22 ans sa cadette. Leur relation, bien que surprenante à l'époque, devient rapidement une évidence pour eux deux. Ils se marient en 1996, l'année où naît leur fille Mathilde Laffont, qui a depuis suivi le chemin des planches de théâtre.

Cependant, l'histoire de Patrice et Valérie Laffont prend une tournure inattendue en 2011, lorsqu'ils décident de se séparer après quinze ans de vie commune. Mais l'amour semble avoir eu raison des difficultés, puisque le couple se reforme en 2019, contre toute attente. Patrice et Valérie se retrouvent et emménagent de nouveau ensemble. "On ne s'est jamais quittés en quelque sorte", confiait Patrice à Ici Paris en 2020, évoquant leur relation unique et leur mariage de longue date. "Quand je l'ai connue, elle avait 18 ans, et moi 40. J'ai toujours été avec des femmes plus jeunes…", ajoutait-il avec un brin de malice.

Une paternité complexe dans l'ombre des projecteurs

La vie de père de Patrice Laffont aura été impactée par cette vie sentimentale tumultueuse et par la télévision, qui va le happer une partie de sa vie. Alors que sa première femme Catherine va refaire sa vie avec Édouard Camille Molinaro, le réalisateur de L'Emmerdeur et de La Cage aux folles, c'est le cinéaste qui va jouer le rôle de père pour Axelle et Fabrice Laffont. Axelle Laffont aura le loisir de reprocher à son véritable géniteur ses absences, même si les deux personnages de la télévision vont entretenir une relation particulière, marquée par l'admiration mutuelle et une complicité professionnelle certaine. "On joue beaucoup, j'étais présentateur de jeux et, dans la vie, on joue à plein de jeux, ça nous réunit", a-t-il pu confier.

Patrice Laffont reconnaitra néanmoins à plusieurs reprises avoir été un père trop absent, souvent suppléé par le nouveau mari de Catherine Laporte, comme l'évoquait encore Gala dans son numéro du 14 août : "Edouard a été plus père avec mes enfants que moi. Il avait pris le relais et le faisait très bien". Au micro du podcast "Parents d'abord" en 2022, Patrice Laffont exprimera d'ailleurs ses regrets. "Je leur demande pardon si je n'ai pas été un père aussi présent et attentionné que j'aurais pu l'être", déclarait-il avec une certaine humilité. Lui qui s'est qualifié lui-même de "volage", s'est parfois éloigné de ses responsabilités parentales. Pourtant, il espérait que ses enfants garderaient de lui une image positive : "J'aimerais qu'ils gardent l'image d'un monsieur qui n'a fait de mal à personne et surtout pas à eux."

Axelle, Fabrice et Mathilde Laffont : le spectacle avant tout

Axelle Laffont, née de l'union de Patrice avec sa première épouse, Catherine Laporte, est probablement la plus médiatisée des enfants de l'animateur à ce jour. Humoriste et comédienne, elle a su se faire un nom sur la scène artistique française. Révélée sur Canal+, reconnue pour son style unique et son humour parfois grinçant, elle a hérité de la verve et de l'esprit d'aventure de son père.

Mais Axelle n'a pas été la seule enfant à embrasser une carrière dans le monde de l'audiovisuel. Son frère, Fabrice Laffont, également né de la relation entre Patrice et Catherine, s'est tourné vers la réalisation. Il est notamment connu pour être derrière un documentaire sur Michel Polnareff, "Quand l'écran s'allume", qui a été salué pour son regard intimiste sur l'icône de la chanson française.

Mathilde Laffont, la benjamine, issue du mariage de Patrice Laffont avec sa seconde épouse, Valérie-Caroline Tavernier, n'est pas en reste. Née en 1996, elle va grandir dans l'ombre de ses parents célèbres, mais va rapidement tracer sa propre voie. Passionnée de mode, elle a travaillé pour Dior, avant de se tourner vers le monde de la comédie. Mathilde a même partagé la scène avec son père au théâtre, une expérience qui a renforcé les liens entre eux.