Attention il revient ! Stéphane Bern va encore jouer un justicier dans une série

Stéphane Bern poursuit sa carrière d'acteur malgré les moqueries. Après avoir fait le buzz en incarnant un policier, il revient dans la peau d'un autre justicier cette semaine...

Stéphane Bern est décidemment impitoyable avec les téléspectateurs. Le célèbre animateur de France Télévisions, connu pour animer des émissions historiques et qui n'a pas son pareil pour commenter l'actualité des familles royales et princières, s'est lancé ces dernières années un nouveau défi : celui de devenir acteur. Une reconversion audacieuse qui ne s'est pas faite sans quelques séquences bancales et sans éviter les moqueries.

En 2020, lorsque les téléspectateurs ont découvert avec surprise le visage de Stéphane Bern sur l'affiche du téléfilm "Pour l'honneur d'un fils" sur France 3, l'a surprise a en effet été grande. L'animateur y campait, pour la première fois de sa carrière, un rôle de composition, celui d'un commandant de l'Armée de l'air endeuillé par la perte de son enfant. Les internautes n'ont pas manqué de s'amuser de voir Monsieur Patrimoine troquer son micro contre une arme à feu. La séquence où on le voit brandir un pistolet l'oeil menaçant est rapidement d'ailleurs devenue virale, faisant de Stéphane Bern un mème sur la toile. N'est pas Clint Eastwood qui veut...

Mais l'animateur-acteur, loin de se laisser déstabiliser, a pris ces plaisanteries avec philosophie. "Dès que j'ai un gun entre les mains, tout le monde en fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux ! Cela me fait sourire. Et ça fait du buzz autour du téléfilm, c'est très bien", confiait-il au Parisien il y a peu. Invité ce lundi 16 septembre dans C à vous sur France 5, il est revenu sur cet épisode : "On m'a suffisamment moqué. Vous vous souvenez avec le mème ? C'était viral sur les réseaux sociaux. C'était très drôle !"

Nullement refroidi par cette première expérience, Stéphane Bern a d'ailleurs décidé de foncer et d'enchaîner les rôles. Après l'uniforme militaire, c'est la robe de magistrat qu'il a enfilée pour incarner le procureur Antoine Bellefond dans la série éponyme de France 3. Un défi de taille pour celui qui admet volontiers : "Jamais je n'aurais pu être avocat, je n'ai pas fait d'études de droit".

Sauf que Bellefond semble avoir conquis le public, rassemblant plus de 4 millions de fidèles pour ses deux premiers épisodes. Un troisième opus est donc attendu ce mardi 24 septembre en prime-time. On y retrouvera Stéphane Bern/Antoine Bellefond aux prises avec une affaire complexe : la défense de Mathilde Duprieur (interprétée par Tania Myriam), accusée du meurtre de son époux. Pour corser l'intrigue, le commandant Philippe Vasquez, joué par Bruno Solo, un ami de longue date du procureur Bellefond, sera aussi de la partie. Tout un programme...